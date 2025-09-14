再釋出風聲？俄財長：俄、中計劃建立清算機構 規避西方制裁風險

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
俄方近日再透露，俄羅斯和中國正在計劃建立清算機構，以減少對西方清算體系的依賴並規避風險。（路透）

俄羅斯財政部長安東·西盧安諾夫近日透露，俄羅斯和中國正在計劃建立清算機構，以減少對西方清算體系的依賴並規避風險

觀察者網引述俄羅斯《消息報》報導，西盧安諾夫11日表示，在美國與西方對俄制裁的背景下，需要擁有自己獨立的支付基礎設施這一點尤為重要。他說，美西方濫用制裁，令俄羅斯及其他合作夥伴難以進入西方金融管道。

西盧安諾夫指出，建立「獨立支付基礎設施」，旨在應對西方制裁，取代西方清算體系，包括歐洲清算銀行（Euroclear）和明訊銀行（Clearstream）。

他續指，希望這家機構或許以此為基礎，能夠為他們國家的投資者創造機會，使他們能夠在任何國家自由買賣證券。換言之，該機構未來可以履行某種獨立的托管職能。意味著新的清算機構將使俄羅斯人能夠投資外國資產，並讓外國投資者為俄羅斯項目提供融資。

報導指出，俄羅斯投資者通過俄羅斯國家結算存管中心（NSD）在歐洲清算機構持有資金。

2022年俄烏衝突後，美國與西方各國對NSD實施制裁，歐洲清算銀行和明訊銀行停止了與NSD的交易並凍結其帳戶，導致投資者無法訪問資產。

據歐盟說法，目前有2,100億歐元的俄羅斯資產被凍結，其中大部分（約1,830億歐元）由總部位於比利時的歐洲清算銀行（Euroclear）托管，這些資產的所有權屬於俄羅斯央行。

西盧安諾夫7月在巴西舉辦的金磚峰會上曾表示，俄、中貿易目前幾乎所有交易都以盧布和人民幣結算，並稱俄羅斯已準備好提供有關降低制裁風險的金融機制方案，這一議題已於當天稍早在金磚國家新開發銀行行長會議討論。

值得注意的是，俄羅斯一段時間以來對於中俄建立清算機構積極倡議，但中方則並未有公開正面回應。

林佳龍訪歐 陸外長在斯洛維尼亞指「台獨是對二戰勝利成果的挑戰」

大陸外長王毅13日在斯洛維尼亞首都盧布里雅納，與該國副總理兼外長法永會談時，提及台灣問題表示，當前「台獨」勢力謀求推進分...

南海爭端升溫 中共南部戰區：菲律賓引入外部勢力撐腰徒勞

中國大陸與菲律賓因南海爭端持續緊張，中共南部戰區新聞發言人田軍里14日表示，正告菲方立即停止在南海挑起事端、升級緊張局勢...

兩岸觀策／陸連續2場主場外交 「周邊」成果漸浮現

上海合作組織峰會9月1日在天津落幕，加上緊隨其後的中共九三閱兵，兩場「主場外交」成果逐漸釋出，外界也得以窺知大陸在雙、多邊外交的最新收穫。 北京今年外事工作重中之重是「周邊」。在中共召開中央周邊工作會議強調「構建周邊命運共同體」後，大陸領導人訪問俄羅斯並發表涉及「全球戰略穩定」等多份聯合聲明，旋即在第二屆「中國—中亞峰會」上，六方達成「永久睦鄰友好合作條約」。 而9月這兩場大型活動，除阿富汗、不丹，包含北韓領導人金正恩在內，其餘所有與大陸接壤的周邊國家領導人皆親赴平津（京津）地區出席。

福建艦通過後…美英軍艦12日穿越台海 解放軍指「滋擾挑釁」

在中共第三艘航空母艦「福建艦」通過台灣海峽，赴南海開展跨區試驗訓練後，英國航空母艦「威爾斯親王號」打擊群巡防艦「里契蒙號」十二日由北向南通過台灣海峽；此外，美國驅逐艦「希金斯號」也在同一天通過台海。

再添4人 共軍2年半20將官落馬

中共十四屆全國人大常委會第十七次會議十二日閉幕後，公告再有四名解放軍將領遭罷免全國人大代表職務。

