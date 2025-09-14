快訊

上周還發文推經典口味 新竹知名烘焙坊突倒閉8分店全關 負責人失聯

iPhone 17才剛出…iPhone 18 Pro大改版來了！迎3大亮點更心動

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍訪歐 陸外長在斯洛維尼亞指「台獨是對二戰勝利成果的挑戰」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外長王毅（左）13日在盧布里雅納與斯洛維尼亞副總理兼外長法永（右）會談。（圖／取自大陸外交部）
大陸外長王毅（左）13日在盧布里雅納與斯洛維尼亞副總理兼外長法永（右）會談。（圖／取自大陸外交部）

大陸外長王毅13日在斯洛維尼亞首都盧布里雅納，與該國副總理兼外長法永會談時，提及台灣問題表示，當前「台獨」勢力謀求推進分裂活動，這是對二戰勝利成果的挑戰，也是對戰後國際秩序的破壞，他相信斯方會繼續恪守一個中國原則，支持中國人民反對「台獨」行徑，夯實兩國關係的政治基礎。

外交部林佳龍、大陸外長王毅近日均訪歐，林佳龍日前抵達捷克，出席國立故宮博物院在捷克國家博物館舉行的特展活動；王毅則陸續訪問奧地利、斯洛維尼亞及波蘭3個歐洲國家。

王毅稱，中斯兩國傳統友好，中國是最早承認斯洛維尼亞獨立的國家之一。當前世界進入新的動蕩變革期，更需要雙方秉持相互尊重、平等相待、合作共贏的建交初心，加強溝通，深化互信，密切合作，不斷充實中斯夥伴關係戰略內涵。

王毅指出，中方願同斯方加強各層級往來，拓展高端製造、科技創新、健康醫藥、綠色能源、人工智能等新領域合作，為兩國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。雙方應發揮各自優勢，以開放姿態促進雙邊貿易平衡，共同支持經濟全球化。希望斯方為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。

據大陸外交部訊息，雙方還就烏克蘭危機、中東局勢等國際和地區熱點問題交換意見。

這場會談後，王毅與法永舉行記者會，王毅表示會談中談到友誼、和平跟未來，並指出，當前國際局勢變亂交織，衝突不斷，中歐更應當做朋友而不是對手，更應當合作而不是對抗。在百年變局中做出正確選擇，展示雙方對歷史、對人民應盡的責任。

13日稍早，斯洛維尼亞總理戈洛布在盧布里雅納會見王毅。戈洛布表示，斯中兩國長期保持良好合作關係，符合雙方利益。斯方堅持一個中國政策，期待分享中國快速發展帶來的機遇，特別是深化能源、汽車和製藥等領域互利合作，歡迎中國企業赴斯投資合作。

王毅則稱，中方堅持通過對話協商解決國際爭端，從不謀私利，不作什麼交易。中方願同斯方一道，堅定踐行多邊主義，維護聯合國憲章宗旨和原則，加強相互瞭解，增進彼此信任，共同為變亂交織的世界注入更多確定性。

大陸外交部此前宣布，王毅於12日至16日訪問奧地利、斯洛維尼亞、波蘭。此訪是大陸外長時隔7年再次訪奧，也是奧地利新政府成立後兩國外長首次實體交往；同時也是大陸外長時隔6年再次訪問斯洛維尼亞。

王毅 關係 台獨 外交部 林佳龍

延伸閱讀

蒙特內哥羅國會議員訪台 林佳龍：建立交流新契機

陸外長、美國務卿通電 控美言行「消極」、要求台灣問題「謹言慎行」

王毅送匈牙利外長的「這雙鞋」意外成宣傳 網上熱搜賣斷貨

以「Manuia」表祝福 吐瓦魯國會議長再訪台…林佳龍：共築新世代友誼橋梁

相關新聞

林佳龍訪歐 陸外長在斯洛維尼亞指「台獨是對二戰勝利成果的挑戰」

大陸外長王毅13日在斯洛維尼亞首都盧布里雅納，與該國副總理兼外長法永會談時，提及台灣問題表示，當前「台獨」勢力謀求推進分...

再釋出風聲？俄財長：俄、中計劃建立清算機構 規避西方制裁風險

俄羅斯財政部長安東·西盧安諾夫近日透露，俄羅斯和中國正在計劃建立清算機構，以減少對西方清算體系的依賴並規避風險。

南海爭端升溫 中共南部戰區：菲律賓引入外部勢力撐腰徒勞

中國大陸與菲律賓因南海爭端持續緊張，中共南部戰區新聞發言人田軍里14日表示，正告菲方立即停止在南海挑起事端、升級緊張局勢...

兩岸觀策／陸連續2場主場外交 「周邊」成果漸浮現

上海合作組織峰會9月1日在天津落幕，加上緊隨其後的中共九三閱兵，兩場「主場外交」成果逐漸釋出，外界也得以窺知大陸在雙、多邊外交的最新收穫。 北京今年外事工作重中之重是「周邊」。在中共召開中央周邊工作會議強調「構建周邊命運共同體」後，大陸領導人訪問俄羅斯並發表涉及「全球戰略穩定」等多份聯合聲明，旋即在第二屆「中國—中亞峰會」上，六方達成「永久睦鄰友好合作條約」。 而9月這兩場大型活動，除阿富汗、不丹，包含北韓領導人金正恩在內，其餘所有與大陸接壤的周邊國家領導人皆親赴平津（京津）地區出席。

福建艦通過後…美英軍艦12日穿越台海 解放軍指「滋擾挑釁」

在中共第三艘航空母艦「福建艦」通過台灣海峽，赴南海開展跨區試驗訓練後，英國航空母艦「威爾斯親王號」打擊群巡防艦「里契蒙號」十二日由北向南通過台灣海峽；此外，美國驅逐艦「希金斯號」也在同一天通過台海。

再添4人 共軍2年半20將官落馬

中共十四屆全國人大常委會第十七次會議十二日閉幕後，公告再有四名解放軍將領遭罷免全國人大代表職務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。