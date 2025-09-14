林佳龍訪歐 陸外長在斯洛維尼亞指「台獨是對二戰勝利成果的挑戰」

大陸外長王毅13日在斯洛維尼亞首都盧布里雅納，與該國副總理兼外長法永會談時，提及台灣問題表示，當前「台獨」勢力謀求推進分裂活動，這是對二戰勝利成果的挑戰，也是對戰後國際秩序的破壞，他相信斯方會繼續恪守一個中國原則，支持中國人民反對「台獨」行徑，夯實兩國關係的政治基礎。

我外交部長林佳龍、大陸外長王毅近日均訪歐，林佳龍日前抵達捷克，出席國立故宮博物院在捷克國家博物館舉行的特展活動；王毅則陸續訪問奧地利、斯洛維尼亞及波蘭3個歐洲國家。

王毅稱，中斯兩國傳統友好，中國是最早承認斯洛維尼亞獨立的國家之一。當前世界進入新的動蕩變革期，更需要雙方秉持相互尊重、平等相待、合作共贏的建交初心，加強溝通，深化互信，密切合作，不斷充實中斯夥伴關係戰略內涵。

王毅指出，中方願同斯方加強各層級往來，拓展高端製造、科技創新、健康醫藥、綠色能源、人工智能等新領域合作，為兩國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。雙方應發揮各自優勢，以開放姿態促進雙邊貿易平衡，共同支持經濟全球化。希望斯方為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。

據大陸外交部訊息，雙方還就烏克蘭危機、中東局勢等國際和地區熱點問題交換意見。

這場會談後，王毅與法永舉行記者會，王毅表示會談中談到友誼、和平跟未來，並指出，當前國際局勢變亂交織，衝突不斷，中歐更應當做朋友而不是對手，更應當合作而不是對抗。在百年變局中做出正確選擇，展示雙方對歷史、對人民應盡的責任。

13日稍早，斯洛維尼亞總理戈洛布在盧布里雅納會見王毅。戈洛布表示，斯中兩國長期保持良好合作關係，符合雙方利益。斯方堅持一個中國政策，期待分享中國快速發展帶來的機遇，特別是深化能源、汽車和製藥等領域互利合作，歡迎中國企業赴斯投資合作。

王毅則稱，中方堅持通過對話協商解決國際爭端，從不謀私利，不作什麼交易。中方願同斯方一道，堅定踐行多邊主義，維護聯合國憲章宗旨和原則，加強相互瞭解，增進彼此信任，共同為變亂交織的世界注入更多確定性。

大陸外交部此前宣布，王毅於12日至16日訪問奧地利、斯洛維尼亞、波蘭。此訪是大陸外長時隔7年再次訪奧，也是奧地利新政府成立後兩國外長首次實體交往；同時也是大陸外長時隔6年再次訪問斯洛維尼亞。