福建艦通過後…美英軍艦12日穿越台海 解放軍指「滋擾挑釁」

聯合報／ 國際中心、大陸中心／綜合報導
美艦「希金斯號」和英艦「里契蒙號」12日穿越台海，兩國國防部皆聲稱，此舉屬於例行性通過。圖為希金斯號八月在南海航行。 （美聯社）
美艦「希金斯號」和英艦「里契蒙號」12日穿越台海，兩國國防部皆聲稱，此舉屬於例行性通過。圖為希金斯號八月在南海航行。 （美聯社）

在中共第三艘航空母艦福建艦」通過台灣海峽，赴南海開展跨區試驗訓練後，英國航空母艦「威爾斯親王號」打擊群巡防艦「里契蒙號」十二日由北向南通過台灣海峽；此外，美國驅逐艦「希金斯號」也在同一天通過台海

英國國防部指稱，此一航行是例行性通過。美國印太司令部也在聲明指稱，此一航行是例行性通過，這些船艦經過的台海通道不在任何沿岸國的領海範圍內，台海航行的權利及自由不應受限。

英國國防部宣稱，英國海軍在任何地點的行動完全遵守國際法和國際規範，並依據一九八二年聯合國海洋法公約（ＵＮＣＬＯＳ）行使自由航行權。航艦打擊群的部署行動，凸顯英國致力促進印太安全繁榮，強化英國維護基於規則的國際秩序承諾。

加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」和澳洲海軍驅逐艦「布里斯本號」六日清晨也通過台海，即加、澳、美、英軍艦近日接連通過台海。

二○二一年九月，由與威爾斯親王號同級的英國航艦「伊麗莎白女王號」打擊群在印太部署期間，當時也在打擊群中的里契蒙號就曾在從東海駛向越南途中通過台海，並主張自由航行權，因此惹惱北京。

中共解放軍東部戰區十二日深夜發布新聞稿表示，美國驅逐艦「希金斯號」及英國巡防艦「里契蒙號」護衛艦十二日通過台灣海峽，並「滋擾挑釁」。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，解放軍東部戰區組織海空兵力對其過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。施毅批評美英傳遞錯誤信號，破壞台海和平穩定。東部戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

我國防部指出，國防部稱，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

