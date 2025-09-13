聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸觀測／連兩場主場外交 大陸穩固「周邊」

聯合報／ 本報記者廖士鋒

上海合作組織峰會九月一日在天津落幕，加上緊隨其後的中共九三閱兵，兩場「主場外交」成果逐漸釋出，外界也得以窺知大陸在雙、多邊外交的最新收穫。

北京今年外事工作重中之重是「周邊」。在中共召開中央周邊工作會議強調「構建周邊命運共同體」後，大陸領導人訪問俄羅斯並發表涉及「全球戰略穩定」等多份聯合聲明，旋即在第二屆「中國—中亞峰會」上，六方達成「永久睦鄰友好合作條約」。

而九月這兩場大型活動，除阿富汗、不丹，包含北韓領導人金正恩在內，其餘所有與大陸接壤的周邊國家領導人皆親赴平津（京津）地區出席。

本屆上合峰會規模史上之最，時值美國對多國發起關稅戰、制裁施壓加大之際，多個上合成員都是「受害者」，新局勢影響下，多年受阻的部分合作提議出現突破。十五年前由大陸時任總理溫家寶拋出的「上合組織開發銀行」，踱步至今真正往前邁進。大陸智囊王文很直白地提到，上合開發銀行未來將圍繞面對美元霸權對上合組織國家的制裁而展開合作。

大陸洋洋灑灑列出三百一十三項擔任上合輪值主席的成果，較關鍵者除決定成立上合組織開發銀行，還揭牌禁毒中心、應對安全威脅與挑戰綜合中心、打擊跨國有組織犯罪中心、資訊安全中心。峰會亦發表天津宣言、多邊貿易、二戰勝利等多份聲明。上合經貿部長會議緊接著六日在海參崴舉行。

此外，在北京登場的「中俄蒙元首會晤」成功簽署備忘錄，擬建造從俄羅斯經蒙古至大陸的「西伯利亞力量二號」和其延續的「東方聯盟」天然氣管道，隨後三方首次組織「邊防部隊」進行聯演。

大陸發改委指，八月卅日至九月四日同有關國家達成卅餘份合作文件，重點除中亞地區外，還與俄羅斯簽署了「關於黑瞎子島聯合保護開發規劃實施路線圖」等。大陸與俄國也即將互免簽。另，天津「習莫會」後大陸與印度直航，已傳出將於十月廿六日恢復。

目前包含北亞、中亞、南亞、中南半島等區域，大陸在許多周邊方向的關係已更加穩定，也拋出各式雙、多邊合作或援助。友善姿態的延伸，就連因「貶華」在大陸廣受批評、被稱為「甲亢姐」的印度媒體人帕爾基．夏爾瑪，此次都能順利飛抵天津報導上合峰會，並有中新社等大陸官媒對其進行專訪。

較不穩定之處幾乎僅剩海上方向。除北京與馬尼拉、東京關係不見好轉，兩岸齟齬最近也升溫，光是對抗戰史就已多次互嗆「民族敗類」、「游而不擊，抗而不戰」，這次還有半數台灣駐點北京記者受不明原因影響，無法取得中共閱兵採訪證。

大陸面臨內外諸多要事，自然希望所有周邊都求穩，但不致為此出讓官方「核心利益」，也顯然有更多準備。九三閱兵後，共艦福建號穿越台海前往南海試驗訓練，預料不久將正式服役。面對兩岸持續對立，台灣恐需思考更全面的因應策略。

延伸閱讀

花大錢吃預製菜？網紅怒控高檔餐廳爆爭議 大陸將推出國家標準

大陸海警和漁船連擾東沙海域 漁船越界小舟被扣

大陸化解地方隱性債務 明年11.5兆元額度提前使用

遺棄榮民致死被判7年 她躲大陸23年…化名返台「這原因」被抓了

相關新聞

台青年「剪護照」秀陸身分證 內政部：已廢止戶籍、註銷護照

台灣青年應志宏因涉詐欺案遭通緝在逃。陸委會今表示，經主管機關查證，核認應志宏已領用中共身分證及護照，已會同相關機關依法註...

兩岸觀測／連兩場主場外交 大陸穩固「周邊」

上海合作組織峰會九月一日在天津落幕，加上緊隨其後的中共九三閱兵，兩場「主場外交」成果逐漸釋出，外界也得以窺知大陸在雙、多...

再添4人 共軍2年半20將官落馬

中共十四屆全國人大常委會第十七次會議十二日閉幕後，公告再有四名解放軍將領遭罷免全國人大代表職務。

香港特首下周公布新施政報告 敦促港府再發消費券呼聲高

香港特首將發布新年度施政報告，香港社會關注焦點在港府是否重推消費券，多個政黨在最後時刻要求再派消費券，代表商界的香港總商...

日本官房長林芳正：日方高度關注福建艦動向 緊迫提升防衛能力

大陸第三艘航艦福建艦，已通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。日本官房長官林芳正12日回應稱，東京冷靜毅然...

日方一路追蹤拍攝福建艦 遭諷「解放軍御用攝影師」

中國第三艘航母「福建艦」昨通過台灣海峽赴南海，日本防衛省罕見通報並海空一路追蹤拍攝、發布福建艦首次遠航畫面，日本自衛隊為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。