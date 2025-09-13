兩岸觀測／連兩場主場外交 大陸穩固「周邊」

上海合作組織峰會九月一日在天津落幕，加上緊隨其後的中共九三閱兵，兩場「主場外交」成果逐漸釋出，外界也得以窺知大陸在雙、多邊外交的最新收穫。

北京今年外事工作重中之重是「周邊」。在中共召開中央周邊工作會議強調「構建周邊命運共同體」後，大陸領導人訪問俄羅斯並發表涉及「全球戰略穩定」等多份聯合聲明，旋即在第二屆「中國—中亞峰會」上，六方達成「永久睦鄰友好合作條約」。

而九月這兩場大型活動，除阿富汗、不丹，包含北韓領導人金正恩在內，其餘所有與大陸接壤的周邊國家領導人皆親赴平津（京津）地區出席。

本屆上合峰會規模史上之最，時值美國對多國發起關稅戰、制裁施壓加大之際，多個上合成員都是「受害者」，新局勢影響下，多年受阻的部分合作提議出現突破。十五年前由大陸時任總理溫家寶拋出的「上合組織開發銀行」，踱步至今真正往前邁進。大陸智囊王文很直白地提到，上合開發銀行未來將圍繞面對美元霸權對上合組織國家的制裁而展開合作。

大陸洋洋灑灑列出三百一十三項擔任上合輪值主席的成果，較關鍵者除決定成立上合組織開發銀行，還揭牌禁毒中心、應對安全威脅與挑戰綜合中心、打擊跨國有組織犯罪中心、資訊安全中心。峰會亦發表天津宣言、多邊貿易、二戰勝利等多份聲明。上合經貿部長會議緊接著六日在海參崴舉行。

此外，在北京登場的「中俄蒙元首會晤」成功簽署備忘錄，擬建造從俄羅斯經蒙古至大陸的「西伯利亞力量二號」和其延續的「東方聯盟」天然氣管道，隨後三方首次組織「邊防部隊」進行聯演。

大陸發改委指，八月卅日至九月四日同有關國家達成卅餘份合作文件，重點除中亞地區外，還與俄羅斯簽署了「關於黑瞎子島聯合保護開發規劃實施路線圖」等。大陸與俄國也即將互免簽。另，天津「習莫會」後大陸與印度直航，已傳出將於十月廿六日恢復。

目前包含北亞、中亞、南亞、中南半島等區域，大陸在許多周邊方向的關係已更加穩定，也拋出各式雙、多邊合作或援助。友善姿態的延伸，就連因「貶華」在大陸廣受批評、被稱為「甲亢姐」的印度媒體人帕爾基．夏爾瑪，此次都能順利飛抵天津報導上合峰會，並有中新社等大陸官媒對其進行專訪。

較不穩定之處幾乎僅剩海上方向。除北京與馬尼拉、東京關係不見好轉，兩岸齟齬最近也升溫，光是對抗戰史就已多次互嗆「民族敗類」、「游而不擊，抗而不戰」，這次還有半數台灣駐點北京記者受不明原因影響，無法取得中共閱兵採訪證。

大陸面臨內外諸多要事，自然希望所有周邊都求穩，但不致為此出讓官方「核心利益」，也顯然有更多準備。九三閱兵後，共艦福建號穿越台海前往南海試驗訓練，預料不久將正式服役。面對兩岸持續對立，台灣恐需思考更全面的因應策略。