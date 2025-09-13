聽新聞
0:00 / 0:00

再添4人 共軍2年半20將官落馬

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
圖為二○二三年三月八日，中共中央總書記習近平與十四屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團全體代表合照。兩年半當中已有廿名將官落馬。（新華社）
圖為二○二三年三月八日，中共中央總書記習近平與十四屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團全體代表合照。兩年半當中已有廿名將官落馬。（新華社）

中共十四屆全國人大常委會第十七次會議十二日閉幕後，公告再有四名解放軍將領遭罷免全國人大代表職務。

中共本屆全國人大自二○二三年三月以來，已有廿名將領被罷免全國人大代表職務，包括六名上將、十二名中將及兩名少將。

大陸全國人民代表大會常務委員會十二日公告罷免四名解放軍將領全國人大代表職務，包括：武警部隊司令員王春寧上將、火箭軍紀委書記汪志斌中將、中央軍委後勤保障部部長張林中將、中央軍委聯勤保障部隊政委高大光中將。

根據中國人大網訊息，中共十四屆全國人大解放軍和武警部隊代表團的代表人數，已經由二○二三年三月任期之初的兩百八十一人，減為目前的兩百六十一人。亦即，過去兩年半，共有廿名解放軍將領遭罷免全國人大代表。

這廿名被罷免全國人大代表職務的將官中的六名上將，分別為前空軍司令員丁來杭、前火箭軍司令員李玉超、前火箭軍司令員周亞寧、前國防部長李尚福（已被取消陸軍上將軍銜）、前中共中央軍委委員苗華及王春寧。

財新網指出，這廿名將領中，李尚福涉及受賄罪、行賄罪，已移送軍事檢察機關審查起訴，其餘多數涉及嚴重違紀違法。

早前解放軍火箭軍多名高層先後落馬曾引發關注，財新網表示，中共十八大後的三任武警部隊司令員，迄今也已經有兩任「出事」。除王春寧，前武警部隊司令員王建平則是中共十八大後首位落馬的現役上將。據大陸國防部早前說法，王建平因涉嫌受賄犯罪，遭軍事檢察機關立案偵查。

二○一七年十月，中共十八屆七中全，確認中央政治局之前作出的給予王建平開除黨籍的處分。

武警全稱為中國人民武裝警察部隊，屬於準軍事化的武裝力量。二○一八年起，武警部隊已由中共中央、中央軍委集中統一領導。

延伸閱讀

解放軍指美英軍艦通過航台海並滋擾挑釁 傳遞錯誤信號

美英軍艦航行台海 共軍批滋擾挑釁

共軍武警司令員王春寧等4將官 遭罷免全國人大代

共軍第三艘航艦「福建艦」通過台灣海峽 赴南海訓練

相關新聞

台青年「剪護照」秀陸身分證 內政部：已廢止戶籍、註銷護照

台灣青年應志宏因涉詐欺案遭通緝在逃。陸委會今表示，經主管機關查證，核認應志宏已領用中共身分證及護照，已會同相關機關依法註...

兩岸觀測／連兩場主場外交 大陸穩固「周邊」

上海合作組織峰會九月一日在天津落幕，加上緊隨其後的中共九三閱兵，兩場「主場外交」成果逐漸釋出，外界也得以窺知大陸在雙、多...

再添4人 共軍2年半20將官落馬

中共十四屆全國人大常委會第十七次會議十二日閉幕後，公告再有四名解放軍將領遭罷免全國人大代表職務。

香港特首下周公布新施政報告 敦促港府再發消費券呼聲高

香港特首將發布新年度施政報告，香港社會關注焦點在港府是否重推消費券，多個政黨在最後時刻要求再派消費券，代表商界的香港總商...

日本官房長林芳正：日方高度關注福建艦動向 緊迫提升防衛能力

大陸第三艘航艦福建艦，已通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。日本官房長官林芳正12日回應稱，東京冷靜毅然...

日方一路追蹤拍攝福建艦 遭諷「解放軍御用攝影師」

中國第三艘航母「福建艦」昨通過台灣海峽赴南海，日本防衛省罕見通報並海空一路追蹤拍攝、發布福建艦首次遠航畫面，日本自衛隊為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。