再添4人 共軍2年半20將官落馬

中共十四屆全國人大常委會第十七次會議十二日閉幕後，公告再有四名解放軍將領遭罷免全國人大代表職務。

中共本屆全國人大自二○二三年三月以來，已有廿名將領被罷免全國人大代表職務，包括六名上將、十二名中將及兩名少將。

大陸全國人民代表大會常務委員會十二日公告罷免四名解放軍將領全國人大代表職務，包括：武警部隊司令員王春寧上將、火箭軍紀委書記汪志斌中將、中央軍委後勤保障部部長張林中將、中央軍委聯勤保障部隊政委高大光中將。

根據中國人大網訊息，中共十四屆全國人大解放軍和武警部隊代表團的代表人數，已經由二○二三年三月任期之初的兩百八十一人，減為目前的兩百六十一人。亦即，過去兩年半，共有廿名解放軍將領遭罷免全國人大代表。

這廿名被罷免全國人大代表職務的將官中的六名上將，分別為前空軍司令員丁來杭、前火箭軍司令員李玉超、前火箭軍司令員周亞寧、前國防部長李尚福（已被取消陸軍上將軍銜）、前中共中央軍委委員苗華及王春寧。

財新網指出，這廿名將領中，李尚福涉及受賄罪、行賄罪，已移送軍事檢察機關審查起訴，其餘多數涉及嚴重違紀違法。

早前解放軍火箭軍多名高層先後落馬曾引發關注，財新網表示，中共十八大後的三任武警部隊司令員，迄今也已經有兩任「出事」。除王春寧，前武警部隊司令員王建平則是中共十八大後首位落馬的現役上將。據大陸國防部早前說法，王建平因涉嫌受賄犯罪，遭軍事檢察機關立案偵查。

二○一七年十月，中共十八屆七中全，確認中央政治局之前作出的給予王建平開除黨籍的處分。

武警全稱為中國人民武裝警察部隊，屬於準軍事化的武裝力量。二○一八年起，武警部隊已由中共中央、中央軍委集中統一領導。