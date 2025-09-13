快訊

香港特首下周公布新施政報告 敦促港府再發消費券呼聲高

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
香港特首下周將發布新年度施政報告，香港社會關注焦點在港府是否會再發消費券。圖為2023年香港推出消費券後，一些商家順勢推出限時優惠吸引市民消費。圖／中新社

香港特首將發布新年度施政報告，香港社會關注焦點在港府是否重推消費券，多個政黨在最後時刻要求再派消費券，代表商界的香港總商會明言反對。

過去八年間，香港走過派現金、派消費券到什麼都不派的階段。2008/2009財政年度，香港政府以紓困民生為由注資市民強積金戶口，其後改為派發現金。最美時段是學習澳門直接派現金1萬港元，其後不派現金電子消費券，港府號稱總計派出約2,000億港元後，過去兩年因財政緊絀，赤字高懸，就什麼都不派。

香港新一份施政報告將在下周三發布，因應經濟持續低迷，賣地收入大減，財政年度料錄得數百億港元財赤，派錢不現實，但派消費券仍有可能。這於是這個周末多個政黨提出有條件地重推消費券，包括以抽獎方式或消費滿一定金額才可使用等，其重要理由變成吸引香港人留港消費。

代表批發及零售界的立法會議員邵家輝，建議當局派發2,000港元電子消費券予香港合資格居民。只能在本地實體店消費，不接受網購。建議港府可仿傚澳門做法，需消費一定金額後才可使用消費券。在店舖消費百港元，才可用20港元電子消費券，一來可以有放大作用，派2,000港元的話，變相令人用1萬港元的效果；二來可以配合不同的商界朋友可否給予多些優惠，把漣漪放大。

他又建議，當局可派發周五及六的30港元電影票優惠，吸引市民在假期間留港消費。

香港經民聯主席盧偉國亦同意，可考慮派發消費券，但應附帶特定條件，相信市民會歡迎。他指香港本地餐飲零售消費模式改變，惟若有好的食肆及消遣地方，市民及遊客在盛事後都樂意前往宵夜消費。盧認為這類夜經濟食肆消遣地方不足，建議政府「拆牆鬆綁」，包括解決停車問題。

但香港總商會主席陳瑞娟稱，消費券屬新冠疫情期間的「非常措施」，關乎現今政府財政狀況，不適宜再派發消費券。消費券並非提升消費意欲的長遠方法，政府要推動經濟須尋找問題根源，提出更長遠的措施。例如增加國際活動或幫助商戶消費轉型，令旅客來港不只是打卡、追景點。

陳瑞娟反而建議，零售業界需為顧客創造更多消費體驗，建議港府或領展等企業為特定行業推出租金折扣，令商戶資金流動能「鬆動一點」，更有空間發揮創意在生意當中。

