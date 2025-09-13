快訊

日本官房長林芳正：日方高度關注福建艦動向 緊迫提升防衛能力

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本官房長官林芳正12日回應稱，東京冷靜毅然應對福建艦動向，同時緊迫推進自衛隊從根本上強化防衛能力。圖為2024年5月8日福建艦完成首次航行試驗任務後，正返回上海江南造船廠碼頭。圖／新華社
日本官房長官林芳正12日回應稱，東京冷靜毅然應對福建艦動向，同時緊迫推進自衛隊從根本上強化防衛能力。圖為2024年5月8日福建艦完成首次航行試驗任務後，正返回上海江南造船廠碼頭。圖／新華社

大陸第三艘航艦福建艦，已通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。日本官房長官林芳正12日回應稱，東京冷靜毅然應對福建艦動向，同時緊迫推進自衛隊從根本上強化防衛能力。

中共海軍新聞發言人冷國偉海軍大校12日表示，這次組織福建艦跨區試驗訓練，是航艦建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標。

日本共同社報導，林芳正在12日記者會上說：「高度關注我國周邊的軍事動向，將冷靜且毅然應對……將帶著緊迫感推進從根本上強化防衛力。」

林芳正還表示：「在以日美同盟為外交和安全保障政策基軸的同時，與志同道合國家等加強合作必不可少。日本將推進多邊和多層次合作。」

日本國防部下轄的統合幕僚監部11日發布消息稱，海上自衛隊確認到福建艦在尖閣諸島（釣魚台）西北的東海上航行。福建艦是繼「遼寧艦」、「山東艦」後的中國第三艘航艦，這是日本自衛隊首次確認到該艦。

大陸外交部發言人林劍12日在例行記者會上強調，大陸軍艦在有關海域的活動完全符合大陸的國內法和國際法。

