聽新聞
0:00 / 0:00
台青年「剪護照」秀陸身分證 內政部：已廢止戶籍、註銷護照
台灣青年應志宏因涉詐欺案遭通緝在逃。陸委會今表示，經主管機關查證，核認應志宏已領用中共身分證及護照，已會同相關機關依法註銷應志宏台灣戶籍及中華民國護照。內政部稍早表示，已通知戶政事務所及外交部領事事務局依法廢止其戶籍並註銷其護照。
應志宏在「小紅書」經營「台灣愛國青年應志宏－中國萬歲」帳號，簡介裡自稱為「為兩岸統一而生的中國台灣人」，強調2020年疫情初期便是「第一個捐助物資的中國台灣人」。並曾提及其祖父曾參與抗日戰爭，戰後隨國民政府來台。8日直播中更拿出大陸護照及身分證，當眾剪掉台灣護照，邊剪邊喊自己「愛中國」，並直呼自己是主動放棄台灣身分。
內政部今說明，有關應志宏領用中國身分證及護照，違反兩岸條例第9條之1部分，已透過內政部移民署核認，並通知戶政事務所及外交部領事事務局，依法廢止其戶籍並註銷其護照。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言