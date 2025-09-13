聯準會預期降息 中國陷救經濟又不刺激股市過熱兩難

美國聯邦準備理事會（Fed）預期將於下週降息，路透社報導，這導致中國陷入要支撐疲弱經濟又不進一步刺激過熱股市的兩難。消息表示，中國不一定跟隨聯準會降息，任何政策都將取決於經濟狀況，在目前股市非常活躍下，降息會「火上加油」。

路透社12日報導，金融市場預期聯準會將在16日至17日的會議上降息1碼（0.25個百分點），並有可能在今年年底前再降息2次。目前聯邦資金利率目標區間維持在4.25%至4.5%間。

報導表示，聯準會降息可能會為中國人民銀行（央行）提供放鬆貨幣政策的空間，而不會冒著資本外逃或人民幣貶值的風險。但政策內部人士和經濟學家表示，中國人民銀行可能會等待更清晰的經濟訊號，而不是立即跟隨美國降息。

一位參與內部討論的政策內部人士表示，聯準會降息的可能性將為中國的貨幣政策提供更多空間，但中國不一定跟隨；並說任何政策都將取決於中國的經濟狀況，「股市目前非常活躍－如果我們降息，豈不是火上加油？」

報導形容，中國政府要避免經濟成長急劇放緩，但同時要避免像2014年至2015年的錯誤，當時激進的貨幣寬鬆政策和散戶投資者狂熱進場，最終爆發股災。

野村證券中國首席經濟學家陸挺預計，如果中國股市持續上漲，中國人民銀行將避免立即降息，以避免加劇股市泡沫。但如果市場出現調整，中國人民銀行可能在未來幾週內小幅降息0.1%。

陸挺在一份研究報告中表示，雖然中國高調降息可能會加劇股市泡沫，但什麼都不做則有可能加劇經濟增長放緩。面對這種困境，中國需要在未來幾個月謹慎行事，中國人民銀行可能不願在9月跟隨聯準會降息。

今年迄今為止，中國人民銀行已將其關鍵政策利率，即7天逆回購利率下調0.1個百分點，並將銀行存款準備金率下調0.5個百分點，這2項舉措都在5月宣布，作為更廣泛刺激經濟措施的一部分。