擬對陸汽車徵50%關稅 墨西哥總統：下周與中國代表商談關稅

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
墨西哥總統薛恩鮑姆。圖為薛恩鮑姆8月26日舉行例行記者會。法新社
據路透社，墨西哥總統薛恩鮑姆週五表示，墨西哥官員將於下週與中國代表討論墨西哥計劃對來自這個亞洲國家的商品徵收關稅，並表示這些關稅並非脅迫措施。

薛恩鮑姆補充說，擬議的措施將影響墨西哥未與其簽訂貿易協定的國家的數百種商品，特別是從中國出口的汽車，但這些措施並非針對任何特定國家。

大陸商務部於周四晚間發布發言人的聲明表示，在當前美方濫施關稅引發全球普遍反對之際，各國應加強溝通協調，共同維護自由貿易和多邊主義，絕不能因為他人脅迫而犧牲第三方的利益。墨方任何的單邊加稅舉動都會被認為是對單邊霸凌主義的綏靖與妥協。措施一旦落地，也會嚴重影響墨營商環境的確定性。並喊話墨西哥說，中墨互為重要的經貿夥伴，我們不願看到雙方經貿合作因此受到影響，希望墨方慎之又慎，三思後行。

路透報導稱，薛恩鮑姆在每日早間新聞發布會上表示，「我們與中國的關係非常好，我們希望繼續保持這種良好關係。」她補充道，新的關稅措施針對的是需要促進國民生產的產業。

她並說，韓國也已與墨西哥官員接觸，希望開啟談判。

報導稱，墨西哥中國商會週四呼籲墨西哥重新考慮這些措施，認為這些措施威脅到墨西哥商品的競爭力以及該國電動車的普及。

墨西哥是汽車主要製造國，其汽車主要出口到美國，但每年也進口數十萬輛汽車。

