聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部長王毅（左）與奧地利總統范德貝倫（右）會面。大陸外交部網站
大陸外交部王毅12日到訪維也納，分別與奧地利總統范德貝倫及外長賴辛格會談。王毅表示，中方支持歐洲尋求真正的戰略自主，但反對損害中國利益達成交易的錯誤想法，希望奧方為推動歐方奉行理性務實的對華政策。此外台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，希望奧方切實恪守一個中國原則，不與台灣方面展開官方往來，維護中奧關係政治基礎。

大陸外交部官網發布，王毅12日起展開歐洲三國訪問，行程包括奧地利、斯洛維尼亞與波蘭。

王毅向范德貝倫表示，中奧雙方應珍視半世紀以來合作成果，以明年兩國建交55周年為契機，拓展綠色經濟等領域合作，為中奧友好戰略夥伴關係注入新內涵、增加新動力。范德貝倫表示，奧方願意與中方深化經貿投資、綠色發展、旅遊文化等領域交流合作，與中方共同維護多邊主義，促進世界和平與發展。

王毅在與賴辛格會談時，讚賞奧地利新政府保持對華政策連續性，希望奧方與中方共同努力，堅持相互尊重、密切溝通、求同存異、合作共贏，充分把握中國超大市場規模和工業化綠色轉型的契機，推動兩國關係發展進入提質升級的新階段。

王毅又說，當前歐洲面臨的問題不是中方造成，中方支持歐洲尋求真正的戰略自主，但反對損害中國利益達成交易的錯誤想法，希望奧方為推動歐方奉行理性務實的對華政策，發揮建設性作用。

王毅又闡述中方在台灣問題上的原則立場，表示台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，希望奧方切實恪守一個中國原則，不與台灣方面展開官方往來，維護中奧關係政治基礎。

賴辛格說，奧方歡迎中方提出全球治理倡議，支持開放、法治、平等的自由貿易，反對「叢林法則」當道，堅決維護以世貿組織為核心、基於規則的國際貿易體系，維護聯合國權威，維護多邊主義，願意積極推動歐中展開建設性對話，促進雙方關係健康發展。

王毅 關係 外交部

相關新聞

英國新一輪對俄制裁波及三家中國實體 陸使館：敦促英方立即撤銷制裁

英國財政部週五在一份新聞稿中表示，英國已將3名個人和27家公司列入對俄羅斯的制裁名單。其中包括三家來自中國香港的公司。對...

王毅訪奧支持歐洲尋求真正戰略自主　希望奧方切實恪守一中原則

大陸外交部長王毅12日到訪維也納，分別與奧地利總統范德貝倫及外長賴辛格會談。王毅表示，中方支持歐洲尋求真正的戰略自主，但...

解放軍指美英軍艦通過航台海並滋擾挑釁　傳遞錯誤信號

解放軍東部戰區表示，美軍驅逐艦希金斯號（USS Higgins）和英軍護衛艦里契蒙號（HMS Richmond），12日...

邱垂正美智庫演講：若中國併吞台灣將引發骨牌效應，直接威脅美國安全

正在訪美的陸委會主委邱垂正在位於華府的智庫傳統基金會演講時表示，台灣身處第一島鏈核心地位，是抵禦威權中國擴張的前線，對維...

韓警長李宰碩為救中國公民殉職 李在明：永遠銘記英雄獻身精神

據「中國駐韓國大使館」微信公眾號昨晚發布消息，9月11日，一位在韓中國公民在仁川海邊遇困，仁川海警署第一時間出動警員前往...

香江風情／同是造城計畫 明日大嶼和北都發展走向分歧

香港政府下周將由特首公布新的施政報告，其中兩項由前任特首林鄭月娥提出的大型造城計畫「明日大嶼」和「北部都會區發展策略」，將可能邁向不同的命運，前者傳出恐束之高閣、後者卻有望加速推進。在港府高赤字的財政窘境下，為什麼同樣蘊含「為香港找新出路」宏願的計畫，下一步會如此不同？聯合報香港資深特派員李春告訴你。

