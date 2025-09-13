王毅訪奧支持歐洲尋求真正戰略自主　希望奧方切實恪守一中原則

大陸外交部長王毅12日到訪維也納，分別與奧地利總統范德貝倫及外長賴辛格會談。王毅表示，中方支持歐洲尋求真正的戰略自主，但反對損害中國利益達成交易的錯誤想法，希望奧方為推動歐方奉行理性務實的對華政策。此外台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，希望奧方切實恪守一個中國原則，不與台灣方面展開官方往來，維護中奧關係政治基礎。

大陸外交部官網發布，王毅12日起展開歐洲三國訪問，行程包括奧地利、斯洛維尼亞與波蘭。

王毅向范德貝倫表示，中奧雙方應珍視半世紀以來合作成果，以明年兩國建交55周年為契機，拓展綠色經濟等領域合作，為中奧友好戰略夥伴關係注入新內涵、增加新動力。范德貝倫表示，奧方願意與中方深化經貿投資、綠色發展、旅遊文化等領域交流合作，與中方共同維護多邊主義，促進世界和平與發展。

王毅在與賴辛格會談時，讚賞奧地利新政府保持對華政策連續性，希望奧方與中方共同努力，堅持相互尊重、密切溝通、求同存異、合作共贏，充分把握中國超大市場規模和工業化綠色轉型的契機，推動兩國關係發展進入提質升級的新階段。

王毅又說，當前歐洲面臨的問題不是中方造成，中方支持歐洲尋求真正的戰略自主，但反對損害中國利益達成交易的錯誤想法，希望奧方為推動歐方奉行理性務實的對華政策，發揮建設性作用。

王毅又闡述中方在台灣問題上的原則立場，表示台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，希望奧方切實恪守一個中國原則，不與台灣方面展開官方往來，維護中奧關係政治基礎。

賴辛格說，奧方歡迎中方提出全球治理倡議，支持開放、法治、平等的自由貿易，反對「叢林法則」當道，堅決維護以世貿組織為核心、基於規則的國際貿易體系，維護聯合國權威，維護多邊主義，願意積極推動歐中展開建設性對話，促進雙方關係健康發展。