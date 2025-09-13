解放軍指美英軍艦通過航台海並滋擾挑釁　傳遞錯誤信號

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美軍飛彈驅逐艦希金斯號。圖／取自美第七艦隊官網

解放軍東部戰區表示，美軍驅逐艦希金斯號（USS Higgins）和英軍護衛艦里契蒙號（HMS Richmond），12日過航台灣海峽並「滋擾挑釁」，戰區組織海空兵力全程跟監警戒，有效應對處置。

發言人指出，美方和英方的行徑傳遞錯誤信號，破壞台海和平穩定，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全與地區和平穩定。

英國國防部表示，這次是例行航行，皇家海軍在任何地方展開行動，都完全遵守國際法和規範，並根據「聯合國海洋法公約」行使航行自由。

在英軍護衛艦「里契蒙號」12日通過台海以前，曾加入英國航艦打擊群2025年印太任務編隊的加拿大巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville de Québec）及澳洲驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane），曾於6日清晨通過台海。

而隸屬美國第七艦隊的驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）曾在8月13日航經民主礁海域，中共軍方聲稱對該艦進行「警告驅離」。第七艦隊則表示，相關行動符合國際法，將持續捍衛航行權利和自由。

位於南海的「民主礁」在大陸被稱為「黃岩島」，菲律賓稱「帕納塔格礁」（Kulumpol ng Panatag），國際則稱「斯卡伯勒礁」（Scarborough Shoal）。

中共南部戰區海軍新聞發言人何鐵城指稱，希金斯號未經大陸政府批准，非法闖入黃岩島「領海」，該戰區海軍組織兵力跟蹤監視、警告驅離，批評「美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海和平穩定，違反國際法和國際關係基本準則。」

美國海軍第七艦隊則向路透表示，希金斯號在斯卡伯勒淺灘附近「主張航行權利與自由」符合國際法，反映美國維護航行自由和合法使用海洋的承諾。「美國正在捍衛其在國際法允許的各地飛行、航行和行動的權利......中國的任何反對言論都無法阻止我們。」

