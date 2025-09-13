邱垂正美智庫演講：若中國併吞台灣將引發骨牌效應，直接威脅美國安全

正在訪美的陸委會主委邱垂正在位於華府的智庫傳統基金會演講時表示，台灣身處第一島鏈核心地位，是抵禦威權中國擴張的前線，對維護和平繁榮的國際秩序至關重要。他並舉例，全球50%的貨櫃船須航經台灣海峽，另台灣海峽對日、韓之海上航線，以及亞太地緣政治亦具有重要戰略意涵。他指出，如果中國以武力併吞台灣，將引發骨牌效應，動搖區域權力平衡，直接威脅美國安全與繁榮。

邱垂正以「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」為題作專題演講，他首先感謝美國總統川普上任後，美國政府持續重申支持台海和平穩定，凸顯這符合台美與區域各方共同最大利益。

邱垂正指出，中國大陸已成台海及亞太區域和平穩定現狀之最大威脅，年習近平打破慣例延任，將正當性建立在實現中共第二個「百年」目標，包括將完成「祖國統一」、解決「台灣問題」作為民族偉大復興的歷史任務。

他指出，中國大陸對台進行複合施壓，其中包括軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰及混合認知戰。

他說，中共對台增強複合式施壓，以及為可能對台侵略預作準備，已成為區域各國高度關注之風險議題。

邱垂正並認為，習近平政權的本質就是追求擴張主義挑戰美國，而其原因在於習近平領導下的中國出現三個極端發展趨勢，第一個極端是高度集權領導，決策偏誤風險升高；第二個極端是鼓吹狂熱民族主義，積極對外擴張挑釁；第三個極端發展是將習延任正當性建立在完成「統一台灣」及「取代美國」在亞太甚至全球領導地位的歷史任務之上。

他表示，當前中國對內變得更加專制，對外則更具侵略性，且習近平為創造在2027年中共「二十一大」打破慣例延任之正當性，必須達成超越前人之歷史功績，於是將「統一台灣」、「取代美國」做為達成「中華民族偉大復興」的指標，使中共成為人類歷史上前所未有的「新極權主義」。

他進一步說，中共企圖在「統一台灣」的過程中排除美國亞太區域影響力，最終在全球取代美國領導地位。

邱垂正也闡述稱，賴清德總統的兩岸政策是在致力維持台海和平穩定現狀，符合台美共同利益。其中包括強化國防力量，勇於承擔自我防衛責任，他說，賴總統提高明年國防預算達到GDP之3.32%以上，預計2030年將達5%，展現台灣自我防衛決心，如同美國國歌中描述美國永遠是自由的土地，也是勇者的家園（land of the free, and the home of the brave），台灣人民也將守護台灣這塊自由的土地不被極權國家侵犯。

其次是強化與美國高科技供應鏈互補夥伴關係，以維持台海和平穩定現狀。邱垂正說，我們會強化台灣經濟韌性，尤其強化與美國經貿合作，分散經貿過度依賴中國之風險。並與美國共建更具韌性的民主供應鏈。

其三，他宣稱，台灣願意在對等與尊嚴的原則下，與中國大陸進行交流與合作，也呼籲對岸放棄對台施壓，讓兩岸善意堆疊，透過對話交流，減少誤解、誤判，共維台海和平繁榮。

邱垂正表示，台海和平穩定現狀符合台美與區域各方共同利益，我們承諾未來仍將以穩健、持續、負責任的兩岸政策，堅定捍衛台海和平穩定現狀。也感謝在川普總統領導下，國務卿魯比歐多次重申美國政府基於《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）和「六項保證」（Six Assurances）之長期承諾。

他強調，台灣戰略重要性無可取代，台灣有三大無可取代的戰略重要性，與美國實現再次偉大息息相關。一是地緣政治，台灣身處第一島鏈核心地位，是抵禦威權中國擴張的前線，對維護和平繁榮的國際秩序至關重要。

他說，全球50%的貨櫃船須航經台灣海峽，另台灣海峽對日、韓之海上航線，以及亞太地緣政治亦具有重要戰略意涵，倘中國以武力併吞台灣，將引發骨牌效應，動搖區域權力平衡，直接威脅美國安全與繁榮。他表示，近日訪台的美國聯邦參院軍委會主席維克曾指出失去台灣將使美國全球領導地位受到嚴重衝擊，凸顯台灣無可取代的戰略重要性。

其二是台灣的經濟與科技實力，倘台灣遭到侵略，將對國際社會，尤其是美國及其高科技產業造成重大損失。第三則是台灣崇尚自由價值，他表示，台灣是成熟的自由民主國家，台灣與中國大陸具有相同的文化語言背景，我們的民主經驗與成就更可以穿透邊界，植入中國大陸民眾人心，啟發他們去追求自由與更好的生活。

最後他向大陸喊話說，呼籲中國大陸正視現實，與台灣展開良性互動與對話。他表示，日前習近平在「九三閱兵」發表演說，強調全人類「面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇」。中國大陸既以負責任的大國自許，應反求諸己，將此一主張落實為兩岸互動的關鍵詞。

據此，他呼籲，首先，中國大陸應正視中華民國台灣存在的客觀事實；第二，北京當局應放棄對台軍武脅迫與統戰滲透等負面手段；第三，中共領導人更應選擇「平等、和睦、和平、對話、共贏」的方式處理兩岸關係，與台灣民選政府展開對話；第四，兩岸可從人民最為關切的民生福祉、交流往來安全，以及兩岸協議具體落實等議題開始，務實溝通處理問題，共同回應國際及兩岸人民的期待，以維護台海和平穩定現狀。