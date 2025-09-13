英國新一輪對俄制裁波及三家中國實體 陸使館：敦促英方立即撤銷制裁

英國財政部週五在一份新聞稿中表示，英國已將3名個人和27家公司列入對俄羅斯的制裁名單。其中包括三家來自中國香港的公司。對此，中國駐英國使館發言人就英方制裁中國實體問題以答記者問方式回應表示，中方一直致力於勸和促談，從未向衝突方提供致命性武器。敦促英方糾正錯誤，立即撤銷對有關中國實體的制裁。

在英國財政部公布的制裁實體中，在香港註冊的三家公司包括金唐科技有限公司、天蠍星控股公司和深圳藍帽國際貿易有限公司。

新聞稿中，記者問：9月12日，英國政府以向俄羅斯軍隊提供關鍵物項為由，宣布對一些國家實體及個人實施制裁，其中包括3家中國實體。請問你對此有何評論？

使館發言人回答表示，英方有關制裁是沒有國際法依據的單邊主義行徑，損害中國企業正當權益。中方對此堅決反對，已向英方嚴正交涉。他表示，他願重申，在烏克蘭危機問題上，中方一直致力於勸和促談，從未向衝突方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項出口。中俄企業正常交往合作也不應受到干擾及影響。

發言人說，我們敦促英方糾正錯誤，立即撤銷對有關中國實體的制裁。中國將採取必要措施，堅決維護中國企業正當合法權益。