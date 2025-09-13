韓警長李宰碩為救中國公民殉職 李在明：永遠銘記英雄獻身精神

快訊

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
南韓為救中國公民殉職的警長李宰碩。圖／仁川海警警察署供圖
據「中國駐韓國大使館」微信公眾號昨晚發布消息，9月11日，一位在韓中國公民在仁川海邊遇困，仁川海警署第一時間出動警員前往救援。最終，中國公民成功獲救，仁川海警署李宰碩警長在救援過程中不幸犧牲。

消息稱，李宰碩警長捨己為人，用生命彰顯了崇高的職業操守和人道主義精神。中國駐韓國大使館對李宰碩警長殉職表示哀悼，並向其家屬致以誠摯慰問。戴兵大使已致函韓國海警廳廳長金勇進，表達哀思慰問。

陸駐韓使館強調，長期以來，中韓兩國海警部門保持密切合作，多次互相救助在海上遇險的兩國船隻和公民。中方願繼續同韓方一道，加強溝通協作，共同維護海上安全。

據新華社，中國駐韓國大使館公參兼總領事鐘洪糯說， 12日，韓國海警方面向中國駐韓國大使館通報事件詳情，中方向罹難者敬獻花圈以表哀悼，中國駐韓國大使戴兵向韓方致慰問信。他表示，韓國海警在危急時刻捨己救人，體現了崇高的職業操守和人道主義精神，也是中韓兩國人民真摯情誼的見證，中方向遇難警長表示沉重哀悼並致以崇高敬意。

另據韓國總統府消息，韓國總統秘書室長姜勳植12日在仁川市一殯儀館代讀總統李在明對罹難者的唁電。李在明在唁電中表示，對為拯救生命而犧牲的李宰碩警長表示深切的悲痛和哀悼，絕不會忘記其崇高精神與所作所為。

李在明表示，故人心懷守護生命的使命感，在黑暗中毫不猶豫地跳入了不斷積水的泥潭中。 「我表示深切哀悼，永遠銘記那些身穿制服的英雄的獻身精神。我還對逝者家屬和同事表示深切慰問，祈願逝者安息。」

韓聯社事發當天報導，11日凌晨3時30分許，在仁川市甕津郡靈興面一島嶼附近，一名70多歲的中籍男子A某在捕撈貝殼的途中因漲潮而被困在灘塗，李宰碩在搜救過程中失蹤，最終被發現身亡。

報導稱，李宰碩將自己的救生衣讓給受傷的A某，在一起游向岸邊的過程中失蹤。而A某凌晨4時20分許被海警直升機救起，後被送往醫院，目前並無生命危險。

