縮小與美差距 共軍第4艘航艦傳採核動力

中共第三艘航空母艦「福建艦」即將成軍之際，共軍會否有第四艘航艦再度受到關注。今年二月美國之音曾報導，美國軍事網站透過衛星影像分析，認為中國已在遼寧大連啟動第四艘航空母艦的建造工程，並推測其可能採核動力推進，賦予其「無限續航」能力。

報導引述專家看法指出，中共第四艘航艦的技術突破，不僅將使中國海軍具備更強遠洋作戰能力，同時也意味著中國正在向「藍水海軍」轉型，逐步縮小與美國航空母艦戰鬥群的差距。

美國之音指出，根據Google衛星影像顯示，去年五月在遼寧大連造船廠拍攝的畫面中，出現了多個大型分段模組。美國軍事新聞網站The War Zone今年二月十三日報導，這些模組疑似屬於中國第四艘航艦的飛行甲板。

此外，畫面中還可見到殲-十五系列艦載機及直-八海軍直升機模型，進一步強化了外界對共軍○○四型航艦建造進度的猜測。

專家假設模組上的線條是彈射軌道，由此推斷共軍第四艘航艦除兩個弓形彈射器，還配備兩條腰部彈射器，比福建艦多出一條彈射器，推測其排水量甚至可能超過美國新一代航艦「福特號」的十萬噸級標準。

去年三月大陸全國兩會期間，中共海軍政委袁華智在被香港商報記者問及，中國第四艘航艦是否會採用核動力、有無技術障礙等問題時，袁華智回應稱：「沒有技術障礙」、「很快就會有消息」。袁華智這番說法普遍被解讀為中國大陸第四艘航艦已經開建。