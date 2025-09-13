川習會前添底氣 專家：陸對美釋戰略訊號

中共海軍昨日一早宣布福建艦穿過台海前往南海進行「跨區域試驗訓練」，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，中共在「川習會」前、美中「二加二對談」（防長、外長接連通話）後，把航艦拿出來，當然是作為一個戰略訊號，無論是對美國的軍事反制，或之後的「川習會」，都能讓中共有更大的底氣。

中共軍事專家認為，此次行動將試驗和訓練任務放在一起，是為確保裝備能快速形成作戰能力，同時這可能是福建艦正式服役前最後一個階段的試驗。

央視新聞旗下「玉淵譚天」援引中共海軍研究院專家李劍解讀指出，福建艦在上海建造完成，東海海域水深及海況條件有限，難以滿足全面測試要求。而南海海域水深足夠、海況複雜，更適合開展系統性的航艦試驗與訓練。

中華戰略學會資深研究員張競表示，「福建艦」技術工藝超過以往，現在要預期形成戰力，還言之過早。目前「福建艦」海測返港均未見到艦載機進駐飛行甲板，同時連舷號也都還沒漆上，其實就可以理解距離「福建艦」真正成軍入列，目前還言之過早。

蘇紫雲說，中共既有的山東艦跟遼寧艦只能說是近岸航艦，因為還需要岸上飛機支援，沒有固定翼預警機，不能離岸太遠，福建艦則能獨立遠海作戰。萬一中共決定對台動武，這三艘航艦將可發揮遠距封鎖功能。

張競表示，福建艦成軍入列，解放軍戰力自然會有所成長與增強，但就預期作戰能力來說，其實與遼寧艦與山東艦差距相對有限，能否顛覆既有對台用兵作戰構想，看來機會不高。不過多一艘航艦，確實可讓解放軍海軍的兵力調派更有彈性。