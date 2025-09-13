福建艦穿越台海…中共邁向3航艦時代 恐衝擊我防衛作戰

大陸第三艘航空母艦「福建艦」昨日通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。軍事學者分析，這顯示福建艦即將正式服役，中國將進入「三航艦時代」。未來共軍可有一個航艦戰鬥群常態化在台灣東部的西太平洋維持巡弋，勢必對台澎防衛作戰造成非常大的衝擊。

解放軍海軍新聞發言人冷國偉昨日六時卅分發布前述消息。冷國偉稱，這次組織福建艦跨區試驗訓練，是航艦建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標。大陸外交部發言人林劍則強調，中國軍艦在有關海域的活動完全符合大陸的國內法和國際法。

對於大陸官方發布福建艦最新動向，大陸軍事專家張軍社告訴環球時報，這次福建艦的「首次遠航秀」，表明距離其正式入列的日子愈來愈近。他說，福建艦服役即形成戰鬥力，而且與遼寧艦、山東艦相比，福建艦的綜合作戰能力更強。

對於大陸航艦通過台海，我國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段全程掌握，並且適切應處。

日本統合幕僚監部前天發布，十一日下午一時左右，日本海上自衛隊在沖繩縣魚釣島西北方約二百公里的海域西南方發現三艘中共海軍艦艇，包括中共航艦「福建艦」、杭州號驅逐艦和濟南號驅逐艦。

日本統合幕僚監部表示，這是日本海上自衛隊首次發現航艦「福建艦」。防衛省和日本海上自衛隊使用隸屬於日本海上自衛隊第五航空聯隊的巡邏機進行監視。

國防安全研究院委任副研究員揭仲分析，一旦福建艦開始服役，中共將有三個航艦戰鬥群，勢必對我方台澎防衛作戰會造成非常大的衝擊。理論上，平時可以有一個航艦在港，一個航艦在南海訓練，等於部署在南海，剩下一個航艦戰鬥群就可能常態化在台灣東部的西太平洋維持巡弋。這代表如果中共要武力犯台，其航艦戰鬥群將直接在作戰位置附近就位。

揭仲解釋，當中共可能武力犯台時，國軍海空軍主力會做戰力保存，海軍從西部緊急出港到台灣東部西太平洋的戰術位置，空軍戰鬥機移轉到花蓮佳山跟台東石子山。但如果未來台灣東部隨時都有中共的航艦戰鬥群，表示共軍可以直接打擊國軍海軍跟空軍的戰力保存區。