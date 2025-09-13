美英軍艦航行台海 共軍批滋擾挑釁
共軍東部戰區晚間通報，美國驅逐艦希金斯號（USS Higgins）、英國護衛艦里契蒙號（HMS Richmond）今天過航台灣海峽並「滋擾挑釁」。
共軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校稱，東部戰區組織海空兵力對其過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。
施毅還稱，美方、英方行徑傳遞錯誤訊號，破壞台海和平穩定。東部戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。
在此之前，加拿大海軍巡防艦魁北克市號（HMCSVille de Québec）和澳洲飛彈驅逐艦布里斯本號（HMAS Brisbane）6日航行台灣海峽。外交部表示，此舉展現兩國以具體行動維護台海和平穩定決心。
中國與菲律賓多艘艦艇8月11日在主權爭議的南海黃岩島海域激烈對峙後，希金斯號8月13日曾駛入黃岩島海域。
2021年9月，里契蒙號也曾通過台灣海峽，主張自由航行權。
