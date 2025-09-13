美英軍艦航行台海 共軍批滋擾挑釁

中央社／ 台北12日電

共軍東部戰區晚間通報，美國驅逐艦希金斯號（USS Higgins）、英國護衛艦里契蒙號（HMS Richmond）今天過航台灣海峽並「滋擾挑釁」。

共軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校稱，東部戰區組織海空兵力對其過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。

施毅還稱，美方、英方行徑傳遞錯誤訊號，破壞台海和平穩定。東部戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

在此之前，加拿大海軍巡防艦魁北克市號（HMCSVille de Québec）和澳洲飛彈驅逐艦布里斯本號（HMAS Brisbane）6日航行台灣海峽。外交部表示，此舉展現兩國以具體行動維護台海和平穩定決心。

中國與菲律賓多艘艦艇8月11日在主權爭議的南海黃岩島海域激烈對峙後，希金斯號8月13日曾駛入黃岩島海域。

2021年9月，里契蒙號也曾通過台灣海峽，主張自由航行權。

台海 黃岩島 台灣海峽

延伸閱讀

共軍武警司令員王春寧等4將官 遭罷免全國人大代

中共航艦「福建號」通過台海 張競：何時具備戰力言之過早

福建號首度穿越台海 共軍專家：正式服役前最後一階段試驗

中共「福建號」航艦通過台海 專家：恐動搖台澎防衛作戰基礎

相關新聞

福建艦穿越台海…中共邁向3航艦時代 恐衝擊我防衛作戰

大陸第三艘航空母艦「福建艦」昨日通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。軍事學者分析，這顯示福建艦即將正式服...

川習會前添底氣 專家：陸對美釋戰略訊號

中共海軍昨日一早宣布福建艦穿過台海前往南海進行「跨區域試驗訓練」，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，中共...

縮小與美差距 共軍第4艘航艦傳採核動力

中共第三艘航空母艦「福建艦」即將成軍之際，共軍會否有第四艘航艦再度受到關注。今年二月美國之音曾報導，美國軍事網站透過衛星...

中國設「黃岩島自然保護區」魯比歐：美菲反對破壞穩定的計畫

中國國務院日前宣布，同意新建「黃岩島國家級自然保護區」，為中菲南海衝突再添變數；美國國務卿魯比歐12日發文表示，美國和菲...

蔣萬安25日赴上海雙城論壇 藍看好綠放行

台北上海雙城論壇舉辦日期敲定，北市府前天下班前壓線送件陸委會審核，若順利將於九月廿五至廿七日由市長蔣萬安率團赴上海，主論...

4將官同時被拔…陸武警部隊司令王春寧 證實落馬

中共十四屆全國人大常委會第十七次會議昨日閉幕後，全國人民代表大會常務委員會隨即公告罷免四名將官全國人大代表職務，包括：武...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。