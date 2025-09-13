4將官同時被拔！陸武警部隊司令王春寧 證實落馬

中共十四屆全國人大常委會第十七次會議昨日閉幕後，全國人民代表大會常務委員會隨即公告罷免四名將官全國人大代表職務，包括：武警部隊司令員王春寧上將、火箭軍紀委書記汪志斌中將、中央軍委後勤保障部部長張林中將、中央軍委聯勤保障部隊政委高大光中將。

公開訊息顯示，王春寧現年六十二歲山東牟平人，為前南京軍區副政委王永明之子，是中共二十屆中央委員。王春寧二○一六年八月，任北京衛戍區司令員（副戰區職），二○二○年四月，調任武警部隊參謀長。同年十二月，升任武警部隊司令員，晉上將警銜。

王春寧去年底即傳出「失蹤」和被查的消息。今年七月廿一日，中共第十五屆全國見義勇為英雄模範表彰大會在北京舉行，次日法制日報、檢察日報等官媒均報導，武警部隊由代理司令員曹均章出席會議。

另，上月落馬的內蒙古自治區政府主席王莉霞，以及今年六月任上被查的中共海南省委常委、秘書長倪強等地方官員，也被罷免第十四屆全國人民代表大會代表職務。