蔣萬安9月25日赴上海雙城論壇 藍看好綠放行

台北上海雙城論壇舉辦日期敲定，北市府前天下班前壓線送件陸委會審核，若順利將於九月廿五至廿七日由市長蔣萬安率團赴上海，主論壇廿六日登場，將簽署兩項合作備忘錄。據悉，一個是汙水處理，一個是技職教育。

蔣萬安昨參加北市孝行模範表揚受訪指出，市府已送件參加雙城論壇，依法須經過中央審查，北市府一貫態度就是秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，來進行台北跟上海的城市交流。

陸委會則表示，台北市政府於九月十一日向移民署送件，該會將依規定審查，並稱「詳細情況請逕向北市府查詢」。

或許因仍不確定賴政府最終會否同意北市府赴上海參加雙城論壇，上海台辦相關人員僅表示，都還沒有收到相關資訊。

針對陸委會是否卡北市府雙城論壇申請？國民黨北市議員秦慧珠認為民進黨歷經大罷免失利後，綠營已經失去底氣，賴政府不至於會擋；藍營分析陸委會應該會放行，再看蔣萬安是否出錯。

雙城論壇今年邁入第十六年，蔣萬安任內第三次參加，第一次由其率團赴上海，去年在北市舉辦，這次輪到蔣萬安再率團赴上海參加。

籌辦過程中，副市長林奕華七月利用二○二五年海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽低調出席，當時上海台辦主任金梅也陪同，雙方觸及籌辦事宜；之後勞動局長王秋冬也赴上海踩點，確認參訪行程。

知情人士透露，今年雙城論壇選在九月底舉辦，籌辦上有點倉促，但因台北市議會十月上旬就要開議，蔣市府不想再拖。

上海台商則表示，大陸今年「十一」和中秋八天連假將從十月一日開始。上海台協各區工委會今年秋節活動原本都安排在九月底舉行，早前邀請上海市台辦領導參加時，台辦均表示無法答應，因有行程要等市政府的通知。當時台商即預期，雙城論壇應該就是安排在九月底。

依過去慣例，送陸委會審查時間需兩周，北市府十一日送件，等於是壓線向陸委會提出申請。