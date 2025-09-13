蔣萬安擬赴上海雙城論壇

2025年台北上海城市論壇（雙城論壇）確定將於9月25日至27日在上海舉辦，主論壇定於26日登場，主題聚焦「AI與城市治理」。台北市長蔣萬安預計率團出訪三天，並將與上海方面簽署兩項合作備忘錄，目前市府已依規定向中央送件審查，等待正式核可。

蔣萬安昨（12）日出席市府表揚大會時，被媒體追問是否確認出訪，他僅回應已送件中央審查，有進一步消息會再對外說明。對於外界關注，他強調，市府態度一貫，會秉持「對等、尊嚴、善意、互惠」的原則，推動兩市交流。

雙城論壇自前台北市長郝龍斌任內首度舉辦後，採上海、台北輪流舉辦的方式進行，今年邁入第16屆，雖然論壇日期近來才敲定，但據了解，台北市政府昨天下班前已壓線將申請送交陸委會，依慣例，申請送件需經兩周審查程序。

訪團規劃方面，北市議會民政委員會日前也已抽出四位公費隨團議員，包括國民黨籍吳世正、曾獻瑩、柳采葳，以及民眾黨籍張志豪，未抽中議員則可自費出行，預期雙方將透過論壇深化城市治理、科技應用等面向的合作。

今年論壇主題訂為「AI與城市治理」，將是首次以人工智慧作為核心議題，外界預期，雙方可能在智慧交通、城市管理及公共服務等領域展開對話與合作。