快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

蔣萬安擬赴上海雙城論壇

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

2025年台北上海城市論壇（雙城論壇）確定將於9月25日至27日在上海舉辦，主論壇定於26日登場，主題聚焦「AI與城市治理」。台北市長蔣萬安預計率團出訪三天，並將與上海方面簽署兩項合作備忘錄，目前市府已依規定向中央送件審查，等待正式核可。

蔣萬安昨（12）日出席市府表揚大會時，被媒體追問是否確認出訪，他僅回應已送件中央審查，有進一步消息會再對外說明。對於外界關注，他強調，市府態度一貫，會秉持「對等、尊嚴、善意、互惠」的原則，推動兩市交流。

雙城論壇自前台北市長郝龍斌任內首度舉辦後，採上海、台北輪流舉辦的方式進行，今年邁入第16屆，雖然論壇日期近來才敲定，但據了解，台北市政府昨天下班前已壓線將申請送交陸委會，依慣例，申請送件需經兩周審查程序。

訪團規劃方面，北市議會民政委員會日前也已抽出四位公費隨團議員，包括國民黨籍吳世正、曾獻瑩、柳采葳，以及民眾黨籍張志豪，未抽中議員則可自費出行，預期雙方將透過論壇深化城市治理、科技應用等面向的合作。

今年論壇主題訂為「AI與城市治理」，將是首次以人工智慧作為核心議題，外界預期，雙方可能在智慧交通、城市管理及公共服務等領域展開對話與合作。

上海 雙城論壇

延伸閱讀

卓榮泰明邀地方首長協商財劃法 蔣萬安將出席

5宮廟捐資逾1億！北市表揚績優宗教團體 第一名曝光

賴清德指財劃法修法鑄大錯因藍營地方包圍中央？蔣萬安反擊了

壓線向陸委會申請..「雙城論壇」敲定了！蔣萬安25日率團訪上海

相關新聞

福建艦穿越台海…中共邁向3航艦時代 恐衝擊我防衛作戰

大陸第三艘航空母艦「福建艦」昨日通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。軍事學者分析，這顯示福建艦即將正式服...

川習會前添底氣 專家：陸對美釋戰略訊號

中共海軍昨日一早宣布福建艦穿過台海前往南海進行「跨區域試驗訓練」，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，中共...

縮小與美差距 共軍第4艘航艦傳採核動力

中共第三艘航空母艦「福建艦」即將成軍之際，共軍會否有第四艘航艦再度受到關注。今年二月美國之音曾報導，美國軍事網站透過衛星...

壓線申請 蔣萬安25日赴上海雙城論壇

台北上海雙城論壇舉辦日期敲定，北市府前天下班前壓線送件陸委會審核，若順利將於九月廿五至廿七日由市長蔣萬安率團赴上海，主論...

【專家之眼】香山論壇將登場 兩強交鋒待過招

中國大陸九三閱兵落幕，緊接著第12屆北京香山論壇預計下周在17日至19日登場，9月接連兩場表面上以解放軍為主體擔綱演出，...

福建艦傳將服役 圖解大陸「3航艦時代」戰力密碼

陸第3艘航空母艦「福建艦」12日通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。軍事學者分析，這顯示福建艦即將正式服役，中國將進入「三航艦時代」，勢必對台澎防衛作戰造成非常大的衝擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。