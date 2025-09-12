共軍武警司令員王春寧等4將官 遭罷免全國人大代

中共14屆全國人大常委會第17次會議昨日閉幕後，全國人民代表大會常務委員會隨即公告罷免四名將官全國人大代表職務，包括：武警部隊司令員王春寧上將、火箭軍紀委書記汪志斌中將、中央軍委後勤保障部部長張林中將、中央軍委聯勤保障部隊政委高大光中將。

公開訊息顯示，王春寧現年62歲山東牟平人，生於江蘇南京，為前南京軍區副政委王永明之子，是中共二十屆中央委員。王春寧2016年8月，任北京衛戍區司令員（副戰區職），2020年4月，調任武警部隊參謀長。同年12月，升任武警部隊司令員，晉升上將警銜。

王春寧自去年底即傳出「失蹤」和被查的消息。今年7月21日，中共第15屆全國見義勇為英雄模範表彰大會在北京舉行，次日法制日報、檢察日報等官媒軍報導，武警部隊由代理司令員曹均章出席會議。

另，上月落馬的內蒙古自治區政府主席王莉霞，以及今年6月任上被查的中共海南省委常委、秘書長倪強等地方官員，也被罷免第14屆全國人民代表大會代表職務。