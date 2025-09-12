中共航艦「福建號」通過台海 張競：何時具備戰力言之過早

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
日本防衛省9月11日公布，中共海軍「福建號」航空母艦（上圖），在驅逐艦杭州號等艦艇護衛下出航。圖／日本防衛省統合幕僚監部
日本防衛省9月11日公布，中共海軍「福建號」航空母艦（上圖），在驅逐艦杭州號等艦艇護衛下出航。圖／日本防衛省統合幕僚監部

中共海軍宣布航艦「福建艦」通過台海，外界關注福建艦究竟何時可能成軍服役、進而對台灣造成威脅？中華戰略學會資深研究員張競分析，目前尚未看到艦載機駐艦、也沒看到漆上舷號，加上「福建艦」的技術工藝超過以往，因此現在要預期形成戰力，還言之過早。

張競分析，觀察2019年12月17日「山東艦」成軍交付解放軍時的規格，艦儎機是否能完成戰備進駐該艦，將是最關鍵指標。不過就目前「福建艦」海測返港均以裸艦現身，未見到艦儎機進駐停放於飛行甲板，同時連舷號也都還沒漆上，其實就可以理解，距離「福建艦」真正成軍入列，目前還言之過早。許多「福建艦」將在近日成軍的傳聞，其可信度應該高度存疑。

張競進一步指出，「福建艦」在多項技術工藝指標都有躍進式進展，因此不應預期該艦能在短時間內就順利形成初始戰力，他強調，技術工藝躍進式成長，需要足夠時間加以消化，遽下斷語胡亂猜測，並非負責任的態度。

張競更強調，福建艦成軍入列，解放軍戰力自然會有所成長與增強，但就預期作戰能力來說，其實與遼寧艦與山東艦差距相對有限，能否到達顛覆既有對臺用兵作戰構想，看來機會不高，不過多一艘航艦兵力可供調派應付任務需求，確實可讓解放軍海軍在兵力調派上更有彈性。

張競同時指出，戰力培養有時就像燉肉釀酒，需要耐心專注，不能急功好利只求速成；所以非常短視近利作風，希望以囫圇吞棗方式趕快上馬求快，儘速炒作來展現績效，最後都是尾大不掉後患無窮。最現成案例就是我們這邊海鯤艦乾式下水，搞到現在進度如此延宕，就是最顯著錯誤教材，解放軍海軍是否會犯下同類失誤，看來機率亦不算高。

