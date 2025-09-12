共軍機干擾離島醫療專機 海基會：停止惡意行為

快訊

中央社／ 台北12日電
針對我醫療專機遭共機干擾，海基會秘書長羅文嘉12日呼籲對岸停止惡意行為。（記者廖士鋒／攝影） 廖士鋒
中共軍機對台持續灰色地帶侵擾，影響台灣離島醫療後送機制運作。海基會秘書長羅文嘉今天表示，希望海協會正視這個問題，停止非常危險的惡意行為。

海峽交流基金會（海基會）12日下午召開背景說明會，由羅文嘉主持。

羅文嘉表示，台灣離島醫療後送機制對於病患來說是分秒必爭，中共軍機侵擾行為對於台灣離島醫療後送機制運作構成威脅，尤其是先前發生安捷航空醫療專機在快抵達金門時，中共軍機竟然靠近達「目視範圍」內。

他指出，醫療專機配有「廣播式自動相關監視」，中共軍機勢必清楚知道這是一架醫療專機，對於醫療專機的正常駕駛，不應該有這樣的惡意近逼，造成各種威脅，這對兩岸交流、交往、互動都是非常不應該的行為。

羅文嘉強調，必須站在海基會立場提出呼籲，希望海峽兩岸關係協會（海協會）可以正視這個問題，呼籲中共軍機停止這樣的惡意行為。

大陸委員會（陸委會）9日也對中共軍機無預警近逼安捷航空醫療專機一事表達譴責，要求中共停止這種嚴重影響人道救援、危及飛航安全的不理性行徑。

陸委會彼時強調，中共對台武力威脅與日俱增，頻繁在台海周邊海、空域進行軍事威嚇及灰色地帶侵擾，連醫療專機都不放過，這不僅是對人命的漠視，更是對普世價值的公然挑戰。

中共 專機 共軍

