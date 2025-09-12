雙城論壇預計月底登場 上海方面仍三緘其口

今年台北—上海雙城論壇敲定將於本月25至27日由台北市長蔣萬安率團赴上海，主論壇26日登場，北市府已向陸委會遞件申請。但因今年雙城論壇能否順利舉行仍有變數，上海台辦相關人員對此僅表示，都還沒有收到相關資訊。

有台商表示，先前就聽聞雙城論壇會在9月底舉行。因為中國大陸今年「十一」和中秋八天連假將從10月1日開始。上海台協各區工委會今年秋節活動原本都安排在9月底舉行，也邀請上海台辦領導參加。但台辦方面表示，都不能答應，行程要等市政府的通知，「上海市政府要跟台北（辦）雙城論壇，台辦一定要全力配合」。

在12日舉行的2025年滬台永續農業交流合作研討會上，也有台商提到，原本預計在9月底舉辦活動，但考量到雙城論壇可能舉辦的時間點，所以都必須調整。

據悉，上海方面對雙城論壇仍三緘其口，主要是因以當前的兩岸關係，北市府向陸委會遞件申請能否獲准仍存在不確定性。上海應會在賴政府同意北市府赴上海參加雙城論壇後，才會進一步公布相關訊息。

陸委會12日證實，台北市政府已於9月11日向移民署送件，陸委會將依規定審查，並稱「詳細情況請逕向北市府查詢」。