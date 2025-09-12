快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇預計月底登場 上海方面仍三緘其口

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／上海即時報導
台北市政府已於9月11日送件申請，台北市長蔣萬安將於本月25至27日率團赴上海參加雙城論壇，但賴政府是否同意仍有變數。圖為2023年8月30日，蔣萬安（右）與上海市長龔正在雙城論壇開幕式上握手合照。（新華社）
台北市政府已於9月11日送件申請，台北市長蔣萬安將於本月25至27日率團赴上海參加雙城論壇，但賴政府是否同意仍有變數。圖為2023年8月30日，蔣萬安（右）與上海市長龔正在雙城論壇開幕式上握手合照。（新華社）

今年台北—上海雙城論壇敲定將於本月25至27日由台北市長蔣萬安率團赴上海，主論壇26日登場，北市府已向陸委會遞件申請。但因今年雙城論壇能否順利舉行仍有變數，上海台辦相關人員對此僅表示，都還沒有收到相關資訊。

有台商表示，先前就聽聞雙城論壇會在9月底舉行。因為中國大陸今年「十一」和中秋八天連假將從10月1日開始。上海台協各區工委會今年秋節活動原本都安排在9月底舉行，也邀請上海台辦領導參加。但台辦方面表示，都不能答應，行程要等市政府的通知，「上海市政府要跟台北（辦）雙城論壇，台辦一定要全力配合」。

在12日舉行的2025年滬台永續農業交流合作研討會上，也有台商提到，原本預計在9月底舉辦活動，但考量到雙城論壇可能舉辦的時間點，所以都必須調整。

據悉，上海方面對雙城論壇仍三緘其口，主要是因以當前的兩岸關係，北市府向陸委會遞件申請能否獲准仍存在不確定性。上海應會在賴政府同意北市府赴上海參加雙城論壇後，才會進一步公布相關訊息。

陸委會12日證實，台北市政府已於9月11日向移民署送件，陸委會將依規定審查，並稱「詳細情況請逕向北市府查詢」。

上海 北市府 雙城論壇

延伸閱讀

卓榮泰明邀地方首長協商財劃法 蔣萬安將出席

5宮廟捐資逾1億！北市表揚績優宗教團體 第一名曝光

賴清德指財劃法修法鑄大錯因藍營地方包圍中央？蔣萬安反擊了

壓線向陸委會申請..「雙城論壇」敲定了！蔣萬安25日率團訪上海

相關新聞

雙城論壇預計月底登場 上海方面仍三緘其口

今年台北—上海雙城論壇敲定將於本月25至27日由台北市長蔣萬安率團赴上海，主論壇26日登場，北市府已向陸委會遞件申請。但...

林佳龍訪歐 陸外交部：敦促歐相關國家立即採取措施 阻止台獨分子竄訪

據央視新聞，大陸外交部發言人林劍12日主持例行記者會。有記者就我外交部長林佳龍出訪歐洲相關問題提問。對此，林劍表示，你剛...

福建艦通過台海 陸外交部：符合中國國內法和國際法

中共解放軍海軍新聞發言人冷國偉12日6時30分表示，日前，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽 ，赴南海相關海域開展科研...

我離島醫療專機遭共機干擾 海基會籲對岸：停止惡意行為

近期傳出我方金門、澎湖等離島後送本島的醫療專機遭到共機干擾，海基會12日指出，中共軍機不應該惡意的逼近，造成各種威脅，這...

福建號首度穿越台海 共軍專家：正式服役前最後一階段試驗

中共海軍今晨宣布航母福建號穿過台海前往南海進行「跨區域試驗訓練」，中共軍事專家認為，此次行動將試驗和訓練任務放在一起，是...

香港前8月出入境2.2億人次 同比增13% 達疫前水平

香港入境事務處處長郭俊峯受訪時透露，今年首8個月香港出入境人次達2.2億，較去年同期上升13%，恢復至疫情前水平，其中訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。