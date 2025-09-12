去函對岸要求助陸配佐證除籍 海基會：未獲回覆

快訊

中央社／ 台北12日電

海基會7月去函海協會，盼協助提供定居台灣的原陸籍人士註銷陸戶籍證明。海基會秘書長羅文嘉今天表示，尚未獲得回覆；在海協會回覆前，涉及當事人現有身分與權利不受影響。

海峽交流基金會（海基會）12日下午召開背景說明會，由羅文嘉主持。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮在8月27日例行記者會上表示，兩會對話溝通機制停擺，原因眾所周知，除非承認「一個中國原則」，以「台灣省」名義提出請求，否則不會接受類似請求。

羅文嘉還原彼時發函狀況。

羅文嘉表示，兩岸採取單一戶籍制，海基會持續協助當年未繳交「喪失原籍證明」的在台定居原陸籍人士取得證明。約有50人向移民署反映，欲放棄對岸戶籍卻未能完成，於是移民署轉請海基會協助了解、釐清各個當事人遇到的狀況。

他提到，於是海基會將涉及名單分為兩批發函，分別在7月17日、29日正式去函海峽兩岸關係協會（海協會），敘明由於兩岸單一戶籍制，有在台定居的原陸籍人士表達放棄對岸戶籍意願，卻未能取得證明，盼能獲得海協會協助。

羅文嘉強調，這是基於兩岸兩會制度、協議所做的處理。截至目前為止，尚未收到海協會正式回覆，海基會去函目的在協助原陸籍人士，對岸若是拿政治因素加以干擾，這是不應該的；在對岸回覆前，當事人現有身分與權利不受影響。

關於國台辦重申「一個中國原則」、「台灣省」，羅文嘉回應，「中華民國就是中華民國，不是中華人民共和國台灣省，這個立場（不管是）陸委會也好、政府也好，或是台灣社會也好，都表達得非常清楚」。

海基會 羅文嘉 海協會

