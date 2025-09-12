快訊

成功抗告！柯文哲7千萬交保被發回北院更裁 北檢發聲了

還說了什麼？美商務部長稱「將和台灣達重大協議」 再曝他國談判現況

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍訪歐 陸外交部：敦促歐相關國家立即採取措施 阻止台獨分子竄訪

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國外交部發言人林劍。歐新社
中國外交部發言人林劍。歐新社

據央視新聞，大陸外交部發言人林劍12日主持例行記者會。有記者就我外交部長林佳龍出訪歐洲相關問題提問。對此，林劍表示，你剛才提到的這個人，不過是中國的地方外事官員。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題攸關中國主權和領土完整。

林劍表示，我們一貫堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方交往，堅決反對為「台獨」分子的活動提供平台，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉。

他說，我們敦促歐洲相關國家恪守一個中國原則，立即採取有效措施阻止「台獨」分子竄訪。我們也正告台灣當局，「台獨」是死路一條，任何在國際社會製造「兩個中國」「一中一台」的圖謀都注定失敗。

外交部長林佳龍訪歐第一站，11日抵達捷克首都布拉格，出席在捷克國家博物館（Národní muzeum）舉辦的特展。展覽展出來自國立故宮博物院的中國古代文物。

與此同時，大陸外交部長王毅則於今12日起展開歐洲3國訪問行程。按大陸外交部公布行程，王毅9月12日至16日訪問奧地利、斯洛維尼亞、波蘭。由於罕見出現兩岸外長接近同時出訪的場景，引發外媒驚呼，認為這一情況十分罕見。

行程 台獨 外交部

延伸閱讀

林佳龍投書羅馬尼亞媒體 籲國際攜手台灣加入聯合國

美議員專文指台灣區域重要性 林佳龍：強化防衛能力

林佳龍投書韓媒 籲聯合國納入台灣強化民主韌性

賴清德總統見證下 林佳龍交棒台綠盟理事長給高志鵬

相關新聞

服役近了？中共航母福建號穿越台海 軍事專家：勢必衝擊台澎防衛作戰

今晨共軍宣布航母福建號通過台海前往南海，組織「跨區域試驗訓練」。軍事學者分析，中共以後會有三個航艦戰鬥群，可有一個航艦戰...

林佳龍訪歐 陸外交部：敦促歐相關國家立即採取措施 阻止台獨分子竄訪

據央視新聞，大陸外交部發言人林劍12日主持例行記者會。有記者就我外交部長林佳龍出訪歐洲相關問題提問。對此，林劍表示，你剛...

李在明確定提名前總統盧泰愚之子盧載憲 出任駐陸大使

據韓聯社，南韓政府基本確定提名已故前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲出任李在明政府的首位駐華大使，並提名前駐俄大...

大陸第三艘航艦福建艦出港南下！將首次穿越台海 網傳918入列服役

大陸第三艘航艦福建艦10日已離開上海江南造船廠。日本統合幕僚監部11日發布，11日下午1時左右，日本海上自衛隊在沖繩縣魚...

福建艦通過台海 陸外交部：符合中國國內法和國際法

中共解放軍海軍新聞發言人冷國偉12日6時30分表示，日前，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽 ，赴南海相關海域開展科研...

我離島醫療專機遭共機干擾 海基會籲對岸：停止惡意行為

近期傳出我方金門、澎湖等離島後送本島的醫療專機遭到共機干擾，海基會12日指出，中共軍機不應該惡意的逼近，造成各種威脅，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。