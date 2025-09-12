聽新聞
0:00 / 0:00
林佳龍訪歐 陸外交部：敦促歐相關國家立即採取措施 阻止台獨分子竄訪
據央視新聞，大陸外交部發言人林劍12日主持例行記者會。有記者就我外交部長林佳龍出訪歐洲相關問題提問。對此，林劍表示，你剛才提到的這個人，不過是中國的地方外事官員。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題攸關中國主權和領土完整。
林劍表示，我們一貫堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方交往，堅決反對為「台獨」分子的活動提供平台，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉。
他說，我們敦促歐洲相關國家恪守一個中國原則，立即採取有效措施阻止「台獨」分子竄訪。我們也正告台灣當局，「台獨」是死路一條，任何在國際社會製造「兩個中國」「一中一台」的圖謀都注定失敗。
外交部長林佳龍訪歐第一站，11日抵達捷克首都布拉格，出席在捷克國家博物館（Národní muzeum）舉辦的特展。展覽展出來自國立故宮博物院的中國古代文物。
與此同時，大陸外交部長王毅則於今12日起展開歐洲3國訪問行程。按大陸外交部公布行程，王毅9月12日至16日訪問奧地利、斯洛維尼亞、波蘭。由於罕見出現兩岸外長接近同時出訪的場景，引發外媒驚呼，認為這一情況十分罕見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言