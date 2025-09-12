福建艦通過台海 陸外交部：符合中國國內法和國際法
中共解放軍海軍新聞發言人冷國偉12日6時30分表示，日前，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽 ，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。對此，大陸外交部發言人林劍強調，中國軍艦在有關海域的活動完全符合中國的國內法和國際法。
中共海軍今晨宣布福建號穿過台海前往南海進行「跨區域試驗訓練」，軍事專家認為，此次行動將試驗和訓練任務放在一起，是為確保裝備能快速形成作戰能力，同時這可能是福建號正式服役前「最後一個階段的試驗」。
據央視新聞報導，林劍在12日下午例行記者會被問及福建艦通過台灣海峽相關提問時表示，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務，這次的跨區試驗訓練是航母建造過程中的正常安排，不針對任何的特定目標。
林劍說，「唯一要指出的是，中國軍艦在有關海域的活動完全符合中國的國內法和國際法。」
