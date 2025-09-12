快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
共軍12日一早組動宣布，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽 ，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。圖為福建艦2024年5月首次海試資料照。（新華社）
共軍12日一早組動宣布，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽 ，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。圖為福建艦2024年5月首次海試資料照。（新華社）

中共解放軍海軍新聞發言人冷國偉12日6時30分表示，日前，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽 ，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。對此，大陸外交部發言人林劍強調，中國軍艦在有關海域的活動完全符合中國的國內法和國際法。

中共海軍今晨宣布福建號穿過台海前往南海進行「跨區域試驗訓練」，軍事專家認為，此次行動將試驗和訓練任務放在一起，是為確保裝備能快速形成作戰能力，同時這可能是福建號正式服役前「最後一個階段的試驗」。

據央視新聞報導，林劍在12日下午例行記者會被問及福建艦通過台灣海峽相關提問時表示，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務，這次的跨區試驗訓練是航母建造過程中的正常安排，不針對任何的特定目標。

林劍說，「唯一要指出的是，中國軍艦在有關海域的活動完全符合中國的國內法和國際法。」

南海 福建艦 台灣海峽

相關新聞

服役近了？中共航母福建號穿越台海 軍事專家：勢必衝擊台澎防衛作戰

今晨共軍宣布航母福建號通過台海前往南海，組織「跨區域試驗訓練」。軍事學者分析，中共以後會有三個航艦戰鬥群，可有一個航艦戰...

林佳龍訪歐 陸外交部：敦促歐相關國家立即採取措施 阻止台獨分子竄訪

據央視新聞，大陸外交部發言人林劍12日主持例行記者會。有記者就我外交部長林佳龍出訪歐洲相關問題提問。對此，林劍表示，你剛...

李在明確定提名前總統盧泰愚之子盧載憲 出任駐陸大使

據韓聯社，南韓政府基本確定提名已故前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲出任李在明政府的首位駐華大使，並提名前駐俄大...

大陸第三艘航艦福建艦出港南下！將首次穿越台海 網傳918入列服役

大陸第三艘航艦福建艦10日已離開上海江南造船廠。日本統合幕僚監部11日發布，11日下午1時左右，日本海上自衛隊在沖繩縣魚...

福建艦通過台海 陸外交部：符合中國國內法和國際法

中共解放軍海軍新聞發言人冷國偉12日6時30分表示，日前，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽 ，赴南海相關海域開展科研...

我離島醫療專機遭共機干擾 海基會籲對岸：停止惡意行為

近期傳出我方金門、澎湖等離島後送本島的醫療專機遭到共機干擾，海基會12日指出，中共軍機不應該惡意的逼近，造成各種威脅，這...

