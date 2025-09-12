快訊

我離島醫療專機遭共機干擾 海基會籲對岸：停止惡意行為

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
針對我醫療專機遭共機干擾，海基會秘書長羅文嘉12日呼籲對岸停止惡意行為。（記者廖士鋒／攝影）
針對我醫療專機遭共機干擾，海基會秘書長羅文嘉12日呼籲對岸停止惡意行為。（記者廖士鋒／攝影）

近期傳出我方金門、澎湖等離島後送本島的醫療專機遭到共機干擾，海基會12日指出，中共軍機不應該惡意的逼近，造成各種威脅，這對兩岸的交流、交往、互動，其實都是非常不應該的行為。希望對岸、海協會能夠正視這個問題，也就是停止這樣的惡意的行為。

海基會祕書長羅文嘉指出，關於台灣的離島，無論是金門或者澎湖，民眾一旦發生任何生病或是受傷，需要緊急後送台灣，相關情況最近兩個月都碰到中共軍機的干擾，這是極大的危險。包含6月金門的安捷航空、8月澎湖七美直升機兩個案例。他指出，從金門起飛的這家安捷航空醫療專機，在預定航線內碰到來自中共的軍機，在海峽中線的西方惡意逼近，這是非常危險的，也非常惡意的行為，它很有可能會造成醫療專機上的不管是機組人員或乘客或需要救患救助的患者非常大的風險。

而澎湖七美，有位一個月大的小男孩，因呼吸暫停，須立刻後送到台灣，政府協調了在馬公凌天航空的醫療專用的直升機，先飛七美，然後飛回高雄的長庚醫院進行緊急救難，但是因為中共軍機不斷在海峽中線進出，干擾到醫療直升機的起飛，延後了好幾個小時，最後才能夠等他所有的干擾結束才能夠順利起飛，把這個小男孩送回到高雄長庚醫院。

他說，今天代表海基會立場提出呼籲，所有醫療專機都會全程開啟廣播式的相關監視，這監視系統全程開放，所以中共解放軍會非常清楚透明知道這一架是醫療專機，不應該惡意的逼近，造成各種威脅，這對兩岸的交流、交往、互動，其實都是非常不應該的行為，因為有連續兩次，所以在今天我們特別提出來。

他說，在過去幾年，平均一年從離島透過醫療專機後送到台灣的次數大概有85件，每個月平均是7.1件。如果每一件都遇到這種情況，我們認為這對於需要被緊急救援的人員或醫療專機上的工作人員都是非常高的風險，希望對岸、海協會能夠正視這個問題，也就是停止這樣的惡意的行為。

針對金門醫療專機後送案，大陸國台辦發言人陳斌華10日曾指出，民進黨當局慣於拿所謂「灰色地帶侵擾」說事，刻意渲染「大陸威脅」，煽動「反中仇中」，目的是想轉移島內（指台灣內部）民眾對其施政無能、「賣台引戰」的不滿。「這套把戲了無新意，台灣民眾早就看夠了、看透了，也看煩了」。

專機 金門 中共

