福建號首度穿越台海 共軍專家：正式服役前最後一階段試驗

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
央視旗下「玉淵譚天」以「出發」為標題的海報，呈現福建號穿越台海。（圖／取自央視新聞）
央視旗下「玉淵譚天」以「出發」為標題的海報，呈現福建號穿越台海。（圖／取自央視新聞）

中共海軍今晨宣布航母福建號穿過台海前往南海進行「跨區域試驗訓練」，中共軍事專家認為，此次行動將試驗和訓練任務放在一起，是為了確保裝備能快速形成作戰能力，同時這可能是福建號正式服役前「最後一個階段的試驗」。

央視新聞旗下「玉淵譚天」12日援引中共海軍研究院專家李劍解讀指出，該航艦在上海建造完成，東海海域水深及海況條件有限，難以滿足全面測試要求。而南海海域水深足夠、海況複雜，更適合開展系統性的航母試驗與訓練。

他表示，從地理位置看，經由台灣海峽前往南海是最高效、合理的正常航線選擇。

李劍還提到，此次行動將試驗和訓練任務放在一起，是為了確保裝備能快速形成作戰能力，同時這可能是福建艦正式入列之前，最後一個階段的試驗。

日前央視新聞也指出，「航母五件套」堪稱現代化航母戰力核心，由隱型艦載戰鬥機、多用途彈射艦載戰鬥機、固定翼艦載預警機、固定翼電子戰機和反潛直升機構成。集齊「航母五件套」難度極大，既要突破彈射、隱身等頂尖技術瓶頸，又得有支撐從艦體到艦載機量產的完整工業體系，更離不開長期巨額投入和專業人才梯隊。

當時央視就引述軍事評論員張軍社分析指，隨著「殲-15T」等艦載戰鬥機公開亮相，「航母五件套」艦載機，將來可能會在中共第三艘航母福建號上實現。

日前中共九三閱兵，有「預警指揮機梯隊」、「艦載機梯隊」等空中梯隊出場，包含由「殲-15DH」、「殲-15DT」、「殲-35」和「殲-15T」四型戰機組成的艦載機梯隊，以及「空警-500A」、「空警-600」預警機等皆有亮相。

中共 南海 福建艦

