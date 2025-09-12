快訊

台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

日人在中國風險增 日商會長籲勿捲入情報收集

中央社／ 台北12日電

針對已有多名日本人在中國被抓捕，中國日本商會會長本間哲朗近日受訪時說，如果接受外部組織委託，又提供成果並獲取報酬，無論收集的資訊為何，就可能構成中國「反間諜法」的犯罪要件。他希望日本商務人士不要捲入情報收集。

日經中文網今天刊出對本間哲朗的專訪，他同時也是松下控股副社長。

據報導，自中國2014年實施「反間諜法」以後，至少有17名日本人被抓，其中有9人以獲取報酬為交換向日本公安調查廳提供情報，中國政府將這些行為認定為間諜活動。

對此，本間哲朗說，如果情況屬實，那非常令人遺憾。日本商會已要求日本政府就此事表明立場，有人表示「希望停止將在中國工作的商務人士捲入情報收集活動的行為」。

因應相關風險，他表示，松下公司內部發出通知：「若收到外部組織提出的信息收集等委託，需立即上報」，同時提醒員工「原則上不要接受此類委託」。商會其他會員企業也正採取類似應對措施。

今年7月，一名安斯泰來製藥廠員工因間諜活動在中國被判處有期徒刑3年6個月，他還曾是日本商會副會長。

本間哲朗以這個案件為例，如果不與外部組織接觸，不拍攝軍事設施，進行正常的商業活動，他認為「在中國被扣押的風險是很低的」。

但他也說，若接受外部組織委託製作、資訊收集等，並提供成果及獲取報酬，就可能構成反間諜法的犯罪要件。「恐怕無論收集的是何種資訊，都可能被認定為違法。」

日本人在中國的安全問題不限於間諜行為爭議。去年6月在蘇州，有日籍母子遭遇攻擊，結果隨車女導護胡友平遭刺殺身亡；9月在深圳，也發生就讀當地日本人學校的男童遇襲身亡事件；今年7月，江蘇省蘇州市又發生了一起帶著孩子的日本母親遇襲受傷事件。

本間哲朗說，已經對中國方面表示，「如果不能確保在華日本人的安全，對華投資就不會持續」。

他說，常駐人員避免攜帶家屬或者家屬先回日本已成為大趨勢。位於中國大陸的日本人學校學生數，在這1年裡減少了1成多。中國當局也深刻認識到這一事實，在7月的蘇州事件之後，加強了全國日本人學校的警備。

日本 間諜 報酬

延伸閱讀

日本買「這類電器」上不了飛機？家電達人揭關鍵原因　牢記「2重點」

中裔日籍參議員石平遭北京制裁 會駐日代表李逸洋

挑戰日本首相大位！小泉周末將在選區表態參與自民黨總裁選舉

日本原裝sakuyo膠原蛋白胜肽 在高雄teamLab限量發送

相關新聞

福建號首度穿越台海 共軍專家：正式服役前最後一階段試驗

中共海軍今晨宣布航母福建號穿過台海前往南海進行「跨區域試驗訓練」，中共軍事專家認為，此次行動將試驗和訓練任務放在一起，是...

服役近了？中共航母福建號穿越台海 軍事專家：勢必衝擊台澎防衛作戰

今晨共軍宣布航母福建號通過台海前往南海，組織「跨區域試驗訓練」。軍事學者分析，中共以後會有三個航艦戰鬥群，可有一個航艦戰...

李在明確定提名前總統盧泰愚之子盧載憲 出任駐陸大使

據韓聯社，南韓政府基本確定提名已故前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲出任李在明政府的首位駐華大使，並提名前駐俄大...

大陸第三艘航艦福建艦出港南下！將首次穿越台海 網傳918入列服役

大陸第三艘航艦福建艦10日已離開上海江南造船廠。日本統合幕僚監部11日發布，11日下午1時左右，日本海上自衛隊在沖繩縣魚...

香港前8月出入境2.2億人次 同比增13% 達疫前水平

香港入境事務處處長郭俊峯受訪時透露，今年首8個月香港出入境人次達2.2億，較去年同期上升13%，恢復至疫情前水平，其中訪...

香江觀察／走向一國一制 香港還有多少特殊之處

2017年，香港主權移交即將屆滿20周年前夕，時任英國外交大臣強生於6月29日表示，香港未來的成功，取決於「中英聯合聲明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。