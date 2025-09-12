日人在中國風險增 日商會長籲勿捲入情報收集

針對已有多名日本人在中國被抓捕，中國日本商會會長本間哲朗近日受訪時說，如果接受外部組織委託，又提供成果並獲取報酬，無論收集的資訊為何，就可能構成中國「反間諜法」的犯罪要件。他希望日本商務人士不要捲入情報收集。

日經中文網今天刊出對本間哲朗的專訪，他同時也是松下控股副社長。

據報導，自中國2014年實施「反間諜法」以後，至少有17名日本人被抓，其中有9人以獲取報酬為交換向日本公安調查廳提供情報，中國政府將這些行為認定為間諜活動。

對此，本間哲朗說，如果情況屬實，那非常令人遺憾。日本商會已要求日本政府就此事表明立場，有人表示「希望停止將在中國工作的商務人士捲入情報收集活動的行為」。

因應相關風險，他表示，松下公司內部發出通知：「若收到外部組織提出的信息收集等委託，需立即上報」，同時提醒員工「原則上不要接受此類委託」。商會其他會員企業也正採取類似應對措施。

今年7月，一名安斯泰來製藥廠員工因間諜活動在中國被判處有期徒刑3年6個月，他還曾是日本商會副會長。

本間哲朗以這個案件為例，如果不與外部組織接觸，不拍攝軍事設施，進行正常的商業活動，他認為「在中國被扣押的風險是很低的」。

但他也說，若接受外部組織委託製作、資訊收集等，並提供成果及獲取報酬，就可能構成反間諜法的犯罪要件。「恐怕無論收集的是何種資訊，都可能被認定為違法。」

日本人在中國的安全問題不限於間諜行為爭議。去年6月在蘇州，有日籍母子遭遇攻擊，結果隨車女導護胡友平遭刺殺身亡；9月在深圳，也發生就讀當地日本人學校的男童遇襲身亡事件；今年7月，江蘇省蘇州市又發生了一起帶著孩子的日本母親遇襲受傷事件。

本間哲朗說，已經對中國方面表示，「如果不能確保在華日本人的安全，對華投資就不會持續」。

他說，常駐人員避免攜帶家屬或者家屬先回日本已成為大趨勢。位於中國大陸的日本人學校學生數，在這1年裡減少了1成多。中國當局也深刻認識到這一事實，在7月的蘇州事件之後，加強了全國日本人學校的警備。