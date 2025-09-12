快訊

台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

中共「福建號」航艦通過台海 專家：恐動搖台澎防衛作戰基礎

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
日本防衛省9月11日公布，中共海軍「福建號」航空母艦（上圖），在驅逐艦杭州號等艦艇護衛下出航。圖／日本防衛省統合幕僚監部
日本防衛省9月11日公布，中共海軍「福建號」航空母艦（上圖），在驅逐艦杭州號等艦艇護衛下出航。圖／日本防衛省統合幕僚監部

中共海軍今天清晨宣布第三艘航空母艦「福建艦」通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段全程掌握，並且適切應處。中華戰略前瞻協會研究員揭仲警告，雖然「福建號」具備作戰能力，還需一些時間。但是當共軍真正具有三支可作戰的航艦戰鬥群時，很可能將動搖國軍台澎防衛作戰的基礎。

揭仲推測，雖然中共很可能會在10月1日舉行「福建艦」的成軍典禮，但因為成軍後，還需進行艦載機聯隊的訓練，整個航艦戰鬥群也需要出海進行組合與作戰訓練，使得「福建艦」真正具備執行作戰任務的能力，還需一些時間。

他指出，當「福建艦」真正具備作戰能力，使中共擁有三支航艦戰鬥群時，理論上就能做到「一艘在港維修、一艘率戰鬥群在南海進行訓練、一艘率戰鬥群在台灣東面的西太平洋水域巡弋」。換言之，當中共擁有三艘航艦後，就可能一年中絕大多數時間都有航艦戰鬥群在西太平洋的戰術位置巡弋。

揭仲說，此一新態勢，將造成：第一，國軍無法在共軍航艦戰鬥群進入西太平洋前，先在各戰略水道進行截擊；第二，國軍海空軍在台灣東部的戰力保存區，將直接暴露在共軍航艦戰鬥群的打擊火力前，使國軍的戰力保存計畫遭到嚴重挑戰。

揭仲解釋，根據原有想定，當共軍航艦在武力犯台作戰的關鍵階段，嘗試從宮古、巴士與巴林坦等海峽進入西太平洋時，由於這些水道比較狹窄，使得國軍F-16戰鬥機、潛艦、甚至水面艦的雄三飛彈，還有可能趁共軍航艦戰鬥群還在這些水道時發動攻擊。然而，當共軍可常態性在西太平洋部署航艦戰鬥群時，則國軍甚至美軍想利用共軍穿越戰略水道時發動攻擊的構想，將付諸東流。

其次，依照國軍目前的台澎防衛作戰計畫，當出現武力犯台明顯徵兆時，國軍海空軍主力將轉往西太平洋海上及花蓮佳山與台東石子山洞庫進行戰力保存，但若中共能常態性地在台灣東面部署航艦戰鬥群，則不僅國軍艦隊將直接暴露在中共航艦戰鬥群之前；連空軍在花蓮佳山與台東石子山的坑道口，也將失去中央山脈的屏障。

揭仲並指出，福建艦可搭載空警-600固定翼預警機，其作戰半徑、雷達偵測距離都超越以往，使得福建艦的遠程防禦範圍，將可從「遼寧艦」、「山東艦」的185至400公里，大幅延伸到600公里。將使得國軍搭載魚叉飛彈（射程270公里）的F-16戰機，將冒著更大風險深入共軍的遠程防空範圍才能發動攻擊。

共軍 國軍 福建艦

延伸閱讀

中共福建號航艦通過台海 國防部全程掌握

服役近了？中共航母福建號穿越台海 軍事專家：勢必衝擊台澎防衛作戰

三軍士官開學典禮 賴清德：台海和平是世界安定的元素

共軍第三艘航艦「福建艦」通過台灣海峽 赴南海訓練

相關新聞

福建號首度穿越台海 共軍專家：正式服役前最後一階段試驗

中共海軍今晨宣布航母福建號穿過台海前往南海進行「跨區域試驗訓練」，中共軍事專家認為，此次行動將試驗和訓練任務放在一起，是...

服役近了？中共航母福建號穿越台海 軍事專家：勢必衝擊台澎防衛作戰

今晨共軍宣布航母福建號通過台海前往南海，組織「跨區域試驗訓練」。軍事學者分析，中共以後會有三個航艦戰鬥群，可有一個航艦戰...

李在明確定提名前總統盧泰愚之子盧載憲 出任駐陸大使

據韓聯社，南韓政府基本確定提名已故前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲出任李在明政府的首位駐華大使，並提名前駐俄大...

大陸第三艘航艦福建艦出港南下！將首次穿越台海 網傳918入列服役

大陸第三艘航艦福建艦10日已離開上海江南造船廠。日本統合幕僚監部11日發布，11日下午1時左右，日本海上自衛隊在沖繩縣魚...

香港前8月出入境2.2億人次 同比增13% 達疫前水平

香港入境事務處處長郭俊峯受訪時透露，今年首8個月香港出入境人次達2.2億，較去年同期上升13%，恢復至疫情前水平，其中訪...

香江觀察／走向一國一制 香港還有多少特殊之處

2017年，香港主權移交即將屆滿20周年前夕，時任英國外交大臣強生於6月29日表示，香港未來的成功，取決於「中英聯合聲明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。