中共「福建號」航艦通過台海 專家：恐動搖台澎防衛作戰基礎

中共海軍今天清晨宣布第三艘航空母艦「福建艦」通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段全程掌握，並且適切應處。中華戰略前瞻協會研究員揭仲警告，雖然「福建號」具備作戰能力，還需一些時間。但是當共軍真正具有三支可作戰的航艦戰鬥群時，很可能將動搖國軍台澎防衛作戰的基礎。

揭仲推測，雖然中共很可能會在10月1日舉行「福建艦」的成軍典禮，但因為成軍後，還需進行艦載機聯隊的訓練，整個航艦戰鬥群也需要出海進行組合與作戰訓練，使得「福建艦」真正具備執行作戰任務的能力，還需一些時間。

他指出，當「福建艦」真正具備作戰能力，使中共擁有三支航艦戰鬥群時，理論上就能做到「一艘在港維修、一艘率戰鬥群在南海進行訓練、一艘率戰鬥群在台灣東面的西太平洋水域巡弋」。換言之，當中共擁有三艘航艦後，就可能一年中絕大多數時間都有航艦戰鬥群在西太平洋的戰術位置巡弋。

揭仲說，此一新態勢，將造成：第一，國軍無法在共軍航艦戰鬥群進入西太平洋前，先在各戰略水道進行截擊；第二，國軍海空軍在台灣東部的戰力保存區，將直接暴露在共軍航艦戰鬥群的打擊火力前，使國軍的戰力保存計畫遭到嚴重挑戰。

揭仲解釋，根據原有想定，當共軍航艦在武力犯台作戰的關鍵階段，嘗試從宮古、巴士與巴林坦等海峽進入西太平洋時，由於這些水道比較狹窄，使得國軍F-16戰鬥機、潛艦、甚至水面艦的雄三飛彈，還有可能趁共軍航艦戰鬥群還在這些水道時發動攻擊。然而，當共軍可常態性在西太平洋部署航艦戰鬥群時，則國軍甚至美軍想利用共軍穿越戰略水道時發動攻擊的構想，將付諸東流。

其次，依照國軍目前的台澎防衛作戰計畫，當出現武力犯台明顯徵兆時，國軍海空軍主力將轉往西太平洋海上及花蓮佳山與台東石子山洞庫進行戰力保存，但若中共能常態性地在台灣東面部署航艦戰鬥群，則不僅國軍艦隊將直接暴露在中共航艦戰鬥群之前；連空軍在花蓮佳山與台東石子山的坑道口，也將失去中央山脈的屏障。

揭仲並指出，福建艦可搭載空警-600固定翼預警機，其作戰半徑、雷達偵測距離都超越以往，使得福建艦的遠程防禦範圍，將可從「遼寧艦」、「山東艦」的185至400公里，大幅延伸到600公里。將使得國軍搭載魚叉飛彈（射程270公里）的F-16戰機，將冒著更大風險深入共軍的遠程防空範圍才能發動攻擊。