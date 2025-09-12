服役近了？中共航母福建號穿越台海 軍事專家：勢必衝擊台澎防衛作戰

今晨共軍宣布航母福建號通過台海前往南海，組織「跨區域試驗訓練」。軍事學者分析，中共以後會有三個航艦戰鬥群，可有一個航艦戰鬥群常態化在台灣東部的西太平洋維持巡弋，勢必對台澎防衛作戰會造成非常大衝擊。至於此時宣布的時間點，也有戰略學者認為，這是作為一個戰略訊號，讓中共在之後「川習會」有更多的底氣。

國防安全研究院委任副研究員揭仲向本報分析，如果福建號開始服役，中共三個航艦戰鬥群，勢必對我方台澎防衛作戰會造成非常大的衝擊。理論上在平時可以有一個航艦在港，一個航艦在南海訓練、等於部署在南海，剩下一個航艦戰鬥群就可能常態化在台灣東部的西太平洋維持巡弋，這代表如果中共要武力犯台，其航艦戰鬥群直接在作戰位置附近就位了。

他解釋，當中共可能武力犯台時，國軍海空軍主力會做戰力保存，海軍從西部緊急出港到台灣東部西太平洋的戰術位置，空軍戰鬥機移轉到花蓮的佳山跟台東石子山。可是如果在台灣的東部，中共隨時都有航艦戰鬥群的話，就表示可以直接打擊國軍海軍跟空軍的戰力保存區。其次，以往藉由中共航艦戰鬥群通過宮古、巴士海峽，推演共軍動向的判斷標準也會喪失，同時原本還有點希望在宮古海峽或巴士海峽進行相關攔截，現在這個機會也喪失了。

他說，因為現在目前的山東號跟遼寧號預警機還是直升機，預警或者是空中作戰管制的範圍比較有限，再加上它沒有彈射系統，所以沒辦法滿載起飛，這就導致山東號跟遼寧號的遠端防禦範圍，或者是說空中作戰管制的範圍大概就是400公里。但是現在福建號因為有彈射系統，預警機「空警-600」是定翼機，遠端防空的範圍或者空中作戰指揮管制的範圍可能會擴張到680公里甚至超過700公里。那就代表是說以後它若要攻擊台灣東部的話，它的航艦戰鬥群的位置可以離台灣更遠一點，國軍空軍的空射魚叉最大射程250公里，「所以必須非常深入」，才有機會發動打擊，風險也更大。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑預判，這一次福建號應該會在南海進行一些海試，可能會去試驗三亞海軍基地的效用。此外，可留意福建號南下是否也會有「雙航艦」的編制、以及是否原本的艦載機群會上去福建號。他也認為，福建號目前應該還是一些「殲-15T」為主。

三艘航母具備後，共軍的戰力的配置會著重在哪個區域？林穎佑指出，會依照需要去做調配，而因為以前就評估它至少要3艘到4艘，其中兩艘要用於作戰、一艘是訓練、另外一艘可能要去做保修。現在第三艘出來了，代表可能會有一艘要進行戰術戰略上的論調，對台灣的壓力可能變大，也有可能會讓遼寧號慢慢退居二線。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，福建號對台灣的威脅是次要的，主要是中共要從陸權走向海權，其國家戰略改變，既有的山東跟遼寧只能說是近岸的航艦，因為還是需要岸上的飛機支援，沒有（固定翼）預警機，不能離岸（太遠），而福建號則可獨立遠海作戰。萬一中共決定對台動武，這三艘航艦可以發揮遠距封鎖功能。他說，配合九三閱兵可以一起聯動來看，「空警-600」，「殲-35」匿蹤戰機，這兩款很可能會配置在福建號上面，艦載的預警機讓福建號未來可以扮演完整的海上防空作業，大大提高航艦戰鬥群的存活率。

對台灣來講，這意味著其可以在我方岸射飛彈射程外就用艦載機發動攻擊，而且是移動式的機場，反制會比較困難。但蘇紫雲認為，台灣還是有一些對策，因為台灣的防空飛彈比較密集，所以可以有效抵消艦載機的威脅。再者如果「海鯤號」後續建造順利，潛艦可以把我方防線往外拉開1000海浬到2000海浬，可以平衡航艦戰鬥群可能造成的威脅。

至於此時宣布消息的時間點考量，蘇紫雲認為，中共在「川習會」之前、美中2+2對談（防長外長接連通話）之後，把航艦拿出來，當然是作為一個戰略訊號，無論是對於美國的軍事反制，或者到時候川習見面的話，讓中共有更多的底氣。同時美國可能要通過2026國防授權法，所以中共航艦搶在9月中旬之前就往南海，也有「七分政治三分軍事」的用意。

蘇紫雲強調，福建號「的確是已經快要成軍了」，因為跟山東號海試的過程很類似，大概在8、9次海試之後就進行跨區驗證跟訓練，這可能是最後一次的海試。福建號最新照片是日本防衛省拍到其穿越東海往南，包括濟南跟杭州兩艘護航艦，航艦本身甲板是乾淨的，但在艦橋有一輛起重車，表示可能會進行組合訓練。他並指，福建號成軍之後，應該是隸屬共軍東海艦隊為主。

對於這一次南下的目的，林穎佑分析，除了福建號的最後測試之外，受到之前的撞船事件（中共海軍不慎撞上其海警船），還有之前美艦在南海的影響，有可能會需要在南海做一些兵力投射、並展現給菲律賓看。此外也有一部分是要回應澳洲、加拿大船艦通過台海，

正式的服役會在何時？揭仲認為由於艦載機聯隊好像還沒上艦，艦載機上艦訓練，比較能更精準判斷何時會開始真正具備作戰能力，「我覺得2026年中期以後，甚至2026年年底應該比較有可能」，若先成軍典禮再進行相關戰力訓練，也不是不可以。他認為，服役初期應該還是「殲-15T」跟「殲-15」的電戰機為主，這是相對比較成熟的機型，可以較快讓福建號形成戰力，「殲-35」正式上艦開始服役，可能還需要幾年，但也不能排除少量的「殲-35」會先上艦測試。

林穎佑預判福建號服役可能在下半年，「偏向10月1日」（中共建政日）。之前的閱兵，陸上、空中、火箭軍秀出很多武器，自己當時就預判在閱兵後海空軍特別是海軍應該會有一些行動，最具代表性的就是福建號。因為共軍會選擇軍種平衡，當陸軍、火箭軍有一些表現（閱兵），海軍自然也會有所表現，必須要施展。

蘇紫雲說，中共建造航艦非常有戰略耐心，電磁彈射器基本技術是來自於23年前上海虹橋機場的磁浮電車，有20年操作的背景和經驗，穩定度是可信的，相較於美國的福特號航母未必可以超越，但至少不會太落後。中共第三艘航艦，「從科技角度來看，具備了戰略價值」。