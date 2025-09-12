李在明確定提名前總統盧泰愚之子盧載憲 出任駐陸大使

據韓聯社，南韓政府基本確定提名已故前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲出任李在明政府的首位駐華大使，並提名前駐俄大使李石培出任駐俄大使。律師車智勳獲任常駐聯合國代表。

報導稱，據政府高層人士11日透露，盧載憲獲駐華大使提名幾成定局，相關工作流程正在進行。盧載憲2016年擔任中國成都市國際諮詢團顧問，長期推動韓中文化、藝術、學術交流，上月還作為總統特使團成員訪問中國。執政黨人士評價稱，盧載憲在對華事務上的專業經驗遠超外界認知，政府判斷其是推動韓中關係改善的合適人選。

自今年1月前任大使鄭在浩離任以來，駐華大使一職已空缺逾7個月，目前由政務公使金漢圭代理。報導稱，前總統尹錫悅去年10月曾提名前總統秘書室長金大棋為新任駐華大使並獲得中方同意，但因隨後爆發緊急戒嚴事態及尹錫悅遭彈劾罷免，任命程式被迫中止。

報導說，與此同時，政府還提名李石培出任駐俄大使。李石培是南韓資深俄羅斯問題專家，歷任外交部負責對俄事務的歐洲局第二科長、駐聖彼得堡總領事、駐俄羅斯大使館公使、駐符拉迪沃斯托克總領事，並於2019至2022年擔任駐俄大使。

另外，總統李在明已任命律師車智勳為常駐聯合國代表。總統室相關人士介紹稱，該職位無需事先獲得秘書長同意，因此車智勳的任命已正式完成。車智勳與李在明是司法考試第28屆、司法研修院第18期的同學。