李在明確定提名前總統盧泰愚之子盧載憲 出任駐陸大使

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
南韓李在明政府已決定提名盧載憲（左）出任其政府的首位駐華大使，並提名李石培（右）為駐俄大使 。 韓聯社
據韓聯社，南韓政府基本確定提名已故前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲出任李在明政府的首位駐華大使，並提名前駐俄大使李石培出任駐俄大使。律師車智勳獲任常駐聯合國代表。

報導稱，據政府高層人士11日透露，盧載憲獲駐華大使提名幾成定局，相關工作流程正在進行。盧載憲2016年擔任中國成都市國際諮詢團顧問，長期推動韓中文化、藝術、學術交流，上月還作為總統特使團成員訪問中國。執政黨人士評價稱，盧載憲在對華事務上的專業經驗遠超外界認知，政府判斷其是推動韓中關係改善的合適人選。

自今年1月前任大使鄭在浩離任以來，駐華大使一職已空缺逾7個月，目前由政務公使金漢圭代理。報導稱，前總統尹錫悅去年10月曾提名前總統秘書室長金大棋為新任駐華大使並獲得中方同意，但因隨後爆發緊急戒嚴事態及尹錫悅遭彈劾罷免，任命程式被迫中止。

報導說，與此同時，政府還提名李石培出任駐俄大使。李石培是南韓資深俄羅斯問題專家，歷任外交部負責對俄事務的歐洲局第二科長、駐聖彼得堡總領事、駐俄羅斯大使館公使、駐符拉迪沃斯托克總領事，並於2019至2022年擔任駐俄大使。

另外，總統李在明已任命律師車智勳為常駐聯合國代表。總統室相關人士介紹稱，該職位無需事先獲得秘書長同意，因此車智勳的任命已正式完成。車智勳與李在明是司法考試第28屆、司法研修院第18期的同學。

李在明 俄羅斯 尹錫悅

相關新聞

共軍第三艘航艦「福建艦」通過台灣海峽 赴南海訓練

中共解放軍海軍新聞發言人冷國偉今日6時30分表示，日前，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽 ，赴南海相關海域開展科研試...

新聞眼／香港走向一國一制 我方態度改變

二○一七年，香港主權移交即將屆滿廿周年前夕，時任英國外交大臣強生於六月廿九日表示，香港未來的成功，取決於「中英聯合聲明」...

壓線向陸委會申請..「雙城論壇」敲定了！蔣萬安25日率團訪上海

今年台北上海雙城論壇舉辦日期終於敲定，將於本月25至27日由市長蔣萬安率團赴上海，主論壇將於26日登場。據了解，北市府昨...

陸委會：公務人員赴港澳應提前通報 見「形跡可疑者」也該通報

陸委會昨日宣布，行政院已於十日核定函頒「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」修正案並正式實施。我政府相關人...

大陸第三艘航艦福建艦出港南下！將首次穿越台海 網傳918入列服役

大陸第三艘航艦福建艦10日已離開上海江南造船廠。日本統合幕僚監部11日發布，11日下午1時左右，日本海上自衛隊在沖繩縣魚...

