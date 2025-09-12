何立峰傳下周將與貝森特會晤 討論貿易、國安議題

大陸與美國官方近日聯繫頻頻，除雙方防長、外長通話外，最新消息是大陸副總理何立峰將與美國財長貝森特於下周在西班牙會面，討論貿易與國安議題。

路透報導，美國財政部表示，貝森特計劃下周在馬德里會見大陸國務院副總理何立峰及其他高級官員，繼續討論貿易、經濟和國家安全問題。美國財政部在聲明中表示，此次會談是貝森特9月12日至18日訪問西班牙和英國的一部分，會談還將討論大陸社交媒體平台TikTok的現狀以及打擊洗錢的聯合努力。

何立峰與貝森特自5月至7月底，曾三度在歐洲舉行經貿會談，雙方達成關稅戰停火共識。而具體來說，經過日內瓦和倫敦會晤後，雙方於7月底在斯德哥爾摩基本上同意將關稅暫停期限再延長90天。美國總統川普於8月12日批准將期限延長至11月10日。

此前，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼8月27日至29日訪問美國，與美國財政部、商務部和貿易代表辦公室相關官員舉行會談。據陸方通稿，「雙方圍繞落實中美兩國元首通話共識，就中美經貿關係、落實中美經貿會談共識等問題進行了交流溝通」。

李成鋼強調，中美雙方應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，通過平等對話協商管控分歧、拓展合作，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

而何立峰7月16日曾在大陸的第3屆鏈博會開幕式上表示，當前一些國家以「去風險」為由干預市場，以加徵關稅和限制措施的手段，搞所謂的製造業回流，拉低了全球經濟整體的運行效率。他重申大陸將堅定不移支持產業鏈供應鏈全球公共產品的屬性，與各國共同把全球產業鏈供應鏈建設的更具韌性，更有效率，更富有活力。