大陸「楓橋人口監測模式」輸出索羅門群島 首都邊緣一村莊已試點

據路透社，索羅門群島官員和當地人向路透社證實中國大陸已將其村莊監控模式輸出到太平洋的索羅門群島，大陸警方正在那裡試行指紋和數據收集，以遏制社會動盪。

報導稱，中國的「楓橋」監測模式始於1960年代毛澤東時代，旨在幫助社區動員起來反抗反動的「階級敵人」。中國國家主席習近平重新啟用此模式，以確保地方社區的穩定。報導說，索羅門群島是北京的安全合作夥伴，索國警方在社群媒體上發布的照片顯示，今年中國警方已走訪了該國的幾個村莊，推廣「楓橋」理念，並透過玩遊戲讓孩子們熟悉監視無人機。

澳洲國立大學中國研究中心主任希爾曼表示，中國農村實施網格化管理，每個網格管理員負責「監控一戶一戶的家庭」。希爾曼說，這對中共來說是一種「理想的治理模式」，因為「人們動員起來支持黨的議程，並相互監督，這樣社會衝突就可以在升級之前被扼殺在萌芽狀態」。

他補充說：「這種模式在中國以外推廣並不常見，因為它的運作依賴於特定的社會和政治制度。」

索羅門群島社區領袖安德魯．尼霍帕拉向路透社證實，位於首都霍尼亞拉邊緣的村莊「戰鬥機一號」（Fighter 1）已開始與中國警方合作開展楓橋試點項目。索羅門群島皇家警察部隊本月在聲明中則表示，該村的楓橋「基層治理」模式將收集人口數據，以提高安全水準。聲明稱，中國警方已向居民介紹了人口管理、戶籍登記、社區繪圖以及指紋和掌紋採集等技術。

聲明還引述中國警官林嘉木的話說，「戰鬥機一號」社區是首次嘗試，未來將擴展到全國更大的區域。」他解釋說，這項措施將加強安全。

報導稱，反對黨政治家肯尼洛雷亞 (Peter Kenilorea) 受訪表示，這是對我們憲法保護的個人權利的侵犯，這些權利應該通過議會和法律來決定。