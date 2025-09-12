壓線向陸委會申請..「雙城論壇」敲定了！蔣萬安25日率團訪上海

今年台北上海雙城論壇舉辦日期終於敲定，將於本月25至27日由市長蔣萬安率團赴上海，主論壇將於26日登場。據了解，北市府昨下班前已送件向陸委會申請。今年將簽署兩項合作備忘錄。

據了解，今年雙城論壇的籌辦過程，原本北市府屬意24至26日，不過因議長戴錫欽日前率議會團出訪，要到25日返國，論壇訪團改至25日出發。由於依照過去慣例，送陸委會審查需兩周時間，北市府昨天下班前壓線向陸委會申請。

至於今年蔣萬安會不會與國台辦主任宋濤會面？有藍營人士認為，蔣萬安應該不會去見，因為這時候見國台辦主任對蔣萬安來說，應不會加分，等蔣萬安要選總統應該才會碰觸政治層級的人，蔣現階段應該就是學台中市長盧秀燕只談市政。

今年台北上海雙城論壇邁入第16年，是北市長蔣萬安任內第三次參加，任內第一次赴上海，第二次是台北市政府舉辦，這次輪到蔣萬安率團赴上海參加雙城論壇。

知情人士透露，今年雙城論壇選在9月底舉辦，的確籌辦時間有點倉促，不過因議會10月上旬就要開議，蔣市府不想再拖，加上先前有媒體披露舉辦時間，讓上海方有點不高興，導致確定舉辦時間遲遲未決，最後經過幾番討論，最後確定今年雙城論壇舉辦時間為9月25至27日。

今年雙城論壇籌辦過程，先前北市副市長林奕華7月初趁2025年海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽低調出席觀摩比賽、上海市台辦主任金梅也現身陪同，雙方也觸及雙城論壇的籌辦事宜；之後勞動局長王秋冬也赴上海踩點確認雙城論壇參訪行程。

至於今年陸委會會不會卡雙城論壇申請？參與多年雙城論壇的北市議員秦慧珠認為，今年雙城論壇在經歷726、823大罷免之後，民進黨政府應該不再敢扯東扯西，今年不至於會擋雙城論壇舉辦，尤其經歷大罷免，民進黨政府也應該已經沒有底氣去反對台北上海雙城的市政交流。