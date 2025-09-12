快訊

壓線向陸委會申請..「雙城論壇」敲定了！蔣萬安25日率團訪上海

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源當時在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓致意。今年雙城論壇將由上海市政府主辦，北市府赴陸出席。圖／報系資料照片
今年台北上海雙城論壇舉辦日期終於敲定，將於本月25至27日由市長蔣萬安率團赴上海，主論壇將於26日登場。據了解，北市府昨下班前已送件向陸委會申請。今年將簽署兩項合作備忘錄。

據了解，今年雙城論壇的籌辦過程，原本北市府屬意24至26日，不過因議長戴錫欽日前率議會團出訪，要到25日返國，論壇訪團改至25日出發。由於依照過去慣例，送陸委會審查需兩周時間，北市府昨天下班前壓線向陸委會申請。

至於今年蔣萬安會不會與國台辦主任宋濤會面？有藍營人士認為，蔣萬安應該不會去見，因為這時候見國台辦主任對蔣萬安來說，應不會加分，等蔣萬安要選總統應該才會碰觸政治層級的人，蔣現階段應該就是學台中市長盧秀燕只談市政。

今年台北上海雙城論壇邁入第16年，是北市長蔣萬安任內第三次參加，任內第一次赴上海，第二次是台北市政府舉辦，這次輪到蔣萬安率團赴上海參加雙城論壇。

知情人士透露，今年雙城論壇選在9月底舉辦，的確籌辦時間有點倉促，不過因議會10月上旬就要開議，蔣市府不想再拖，加上先前有媒體披露舉辦時間，讓上海方有點不高興，導致確定舉辦時間遲遲未決，最後經過幾番討論，最後確定今年雙城論壇舉辦時間為9月25至27日。

今年雙城論壇籌辦過程，先前北市副市長林奕華7月初趁2025年海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽低調出席觀摩比賽、上海市台辦主任金梅也現身陪同，雙方也觸及雙城論壇的籌辦事宜；之後勞動局長王秋冬也赴上海踩點確認雙城論壇參訪行程。

至於今年陸委會會不會卡雙城論壇申請？參與多年雙城論壇的北市議員秦慧珠認為，今年雙城論壇在經歷726、823大罷免之後，民進黨政府應該不再敢扯東扯西，今年不至於會擋雙城論壇舉辦，尤其經歷大罷免，民進黨政府也應該已經沒有底氣去反對台北上海雙城的市政交流。

上海 北市府 雙城論壇

相關新聞

共軍第三艘航艦「福建艦」通過台灣海峽 赴南海訓練

中共解放軍海軍新聞發言人冷國偉今日6時30分表示，日前，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽 ，赴南海相關海域開展科研試...

陸委會：公務人員赴港澳應提前通報 見「形跡可疑者」也該通報

陸委會昨日宣布，行政院已於十日核定函頒「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」修正案並正式實施。我政府相關人...

新聞眼／香港走向一國一制 我方態度改變

二○一七年，香港主權移交即將屆滿廿周年前夕，時任英國外交大臣強生於六月廿九日表示，香港未來的成功，取決於「中英聯合聲明」...

壓線向陸委會申請..「雙城論壇」敲定了！蔣萬安25日率團訪上海

今年台北上海雙城論壇舉辦日期終於敲定，將於本月25至27日由市長蔣萬安率團赴上海，主論壇將於26日登場。據了解，北市府昨...

大陸第三艘航艦福建艦出港南下！將首次穿越台海 網傳918入列服役

大陸第三艘航艦福建艦10日已離開上海江南造船廠。日本統合幕僚監部11日發布，11日下午1時左右，日本海上自衛隊在沖繩縣魚...

大陸「楓橋人口監測模式」輸出索羅門群島 首都邊緣一村莊已試點

據路透社，索羅門群島官員和當地人向路透社證實中國大陸已將其村莊監控模式輸出到太平洋的索羅門群島，大陸警方正在那裡試行指紋...

