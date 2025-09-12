共軍第三艘航艦「福建艦」通過台灣海峽 赴南海訓練

共軍第三艘航空母艦「福建艦」很快就將正式服役。中共解放軍海軍新聞發言人冷國偉今日6時30分表示，日前，艦福建艦通過台灣海峽 ，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。冷國偉稱，這次組織福建艦跨區試驗訓練，是航艦建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標。

福建艦是中國大陸完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。

2018年，福建艦的建造工作正式啟動。2024年5月1日上午，福建艦出海開展首次航行試驗，於同年5月8日完成為期8天的首次航行試驗任務。

中國海事局本月8日曾發布航行警告，10日10時30分到晚上8時將對長江口一大型船舶深水航道實施交通管制。當時外界即預期，福建艦將進行第九次海試，展開跨海區訓練。福建艦於今年5月完成第八次海試。

中共海軍12日一早主動宣布建艦通過台灣海峽。《環球時報》引述大陸軍事專家表示，這表示福建艦正式入列的日子越來越近，中國「三航艦時代」指日可待，而與共軍另兩艘航艦相比較，福建艦的綜合作戰能力更強。

報導稱，相似的場景也曾於2019年發生過。新華社當年11月17日報導，中共第二艘航艦「山東艦」順利通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和例行訓練。這是山東艦首次穿越台灣海峽，一個月後的12月17日，山東艦在三亞軍港正式入列。

大陸軍事專家張軍社12日告訴《環球時報》，這次福建艦的「首次遠航秀」表明距離其正式入列的日子越來越近。根據中共海軍發言人說法，福建艦已開始跨海區訓練，這一方面顯示福建艦各項技術性能已經成熟，開始遠離熟悉的海域，進行遠海能力測試。

張軍社指出，以前福建艦在東海、黃海進行海試，此次赴南海陌生海域進行訓練是對航艦遠海航行能力、複雜環境適應能力，以及艦員協同水平的一次全面檢驗與提升。

日本防衛省統合幕僚監部11日曾發布消息稱，11日下午1時左右，日本海上自衛隊在釣魚島西北約200公里的海域，發現向西南方向航行的中國海軍航艦福建艦、 飛彈驅逐艦杭州艦和濟南艦。其中，福建艦是日本海上自衛隊首次發現。

「如果這是福建艦第九次海試，那麼參照山東艦情況分析，這也很可能是福建艦入列前的最後一次海試。」張軍社表示。

張軍社指出，值得注意的是，日前九三閱兵的所有裝備都是共軍現役主戰裝備，顯示共軍「航艦五件套」：殲-35、殲-15T、殲-15DH、殲-15DT及空警-600均已服役，且開始在航艦上實際應用。這也表明福建艦服役即形成戰鬥力，而且與遼寧艦、山東艦相比，福建艦的綜合作戰能力更強。