聽新聞
0:00 / 0:00

無懼陸方制裁？日參議員石平 會我駐日代表

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
我駐日代表李逸洋（右）會晤日本參議員石平。圖／取自我駐日代表處官網
我駐日代表李逸洋（右）會晤日本參議員石平。圖／取自我駐日代表處官網

大陸外交部八日宣布制裁陸裔日本參議員石平，指控他在台灣問題上散布「謬論」。這是大陸首度制裁日本國會議員，大陸官方和媒體均稱這是一次強力懲戒和嚴厲警示。不過，石平不僅第一時間回應說被大陸制裁是「光榮」，還於十日與我駐日代表李逸洋會面，探討強化台日關係

石平十日在社交平台Ｘ發文表示，「今天我前往台灣駐日代表處拜會李逸洋代表（大使），雙方進行深入的交流，並再次確認台日合作的重要性，期許未來持續深化彼此的交流互動。」隨文並分享兩人在總統賴清德照片前的合影。

但該則貼文目前已不存在，留下的是另一則石平與李逸洋在會議室中相談甚歡的照片。石平寫下，「這是與台灣駐日代表（大使）李逸洋會談的一幕，獲益良多。」

我駐日代表處十日也在官網發布新聞稿，表示「駐日代表李逸洋於九月十日會晤參議員石平，就進一步強化台日關係交換意見。」

石平為歸化日籍的大陸人，陸方指控他長期在台灣、釣魚台、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布「謬論」，並公然參拜靖國神社

大陸駐日本使館發言人九日表示，石平曾擁有中國國籍，赴日並取得日本國籍後，長期大肆散布虛假有害訊息、惡意誹謗中傷中國，頑固採取極端反華仇華言行，「這種透過出賣良知來撈取私利的行為令人不齒。」

央視旗下微博帳號「玉淵譚天」十日晚間發文指出，這次對石平的反制，是以外交部令的形式宣布，並不常見。「此前，日本還沒有任何一個政客遭遇中國如此強烈的制裁」。文章並稱，長期來看，制裁的本質並不在於石平個人，而在於嚇阻和約束。

賴清德 李逸洋 台日關係 靖國神社

延伸閱讀

日本香川縣教育長訪台 參訪台南地方特色教育

馬國亞洲航空有意購買大陸國產C919客機 或成海外首筆訂單

稱被北京制裁「光榮」後 日參議員石平與我駐日代表李逸洋會面

海外首店插旗信義A11！ 日本「Dom Dom漢堡」10／1開幕　限定吉祥物玩偶同步登場

相關新聞

大陸第三艘航艦福建艦出港南下！將首次穿越台海 網傳918入列服役

大陸第三艘航艦福建艦10日已離開上海江南造船廠。日本統合幕僚監部11日發布，11日下午1時左右，日本海上自衛隊在沖繩縣魚...

菲律賓強烈抗議大陸設黃岩島保護區 陸外交部回應了

大陸國務院近日批准在大陸、菲律賓與台灣皆聲索主權的南海黃岩島（我稱民主礁）上，新建「黃岩島國家級自然保護區」。對此，菲律...

非需事前審查！陸委會：公務人員赴港澳需提前通報 明年起違者懲處

時隔一年，行政院所屬公務員赴港澳相關規範再度修正，陸委會11日指出，行政院已於10日核定「注意事項」，未來我政府相關人員...

兩岸協商談判無法重啟 陸委會：雙方都有責任

賴總統日前再度拋出「對等尊嚴」就「樂意與中國交流合作」，但大陸官方昨日批評指這實際上是為兩岸對話協商製造障礙。對於現在兩...

陸委會：公務人員赴港澳應提前通報 見「形跡可疑者」也該通報

陸委會昨日宣布，行政院已於十日核定函頒「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」修正案並正式實施。我政府相關人...

首個海外訂單來了？陸產C919客機 亞洲航空傳洽購

馬來西亞廉航亞洲航空（AirAsia）傳出正積極商談購買大陸國產大飛機C919。若這筆交易達成，將是這款大陸自主研製的窄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。