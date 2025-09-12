無懼陸方制裁？日參議員石平 會我駐日代表

大陸外交部八日宣布制裁陸裔日本參議員石平，指控他在台灣問題上散布「謬論」。這是大陸首度制裁日本國會議員，大陸官方和媒體均稱這是一次強力懲戒和嚴厲警示。不過，石平不僅第一時間回應說被大陸制裁是「光榮」，還於十日與我駐日代表李逸洋會面，探討強化台日關係。

石平十日在社交平台Ｘ發文表示，「今天我前往台灣駐日代表處拜會李逸洋代表（大使），雙方進行深入的交流，並再次確認台日合作的重要性，期許未來持續深化彼此的交流互動。」隨文並分享兩人在總統賴清德照片前的合影。

但該則貼文目前已不存在，留下的是另一則石平與李逸洋在會議室中相談甚歡的照片。石平寫下，「這是與台灣駐日代表（大使）李逸洋會談的一幕，獲益良多。」

我駐日代表處十日也在官網發布新聞稿，表示「駐日代表李逸洋於九月十日會晤參議員石平，就進一步強化台日關係交換意見。」

石平為歸化日籍的大陸人，陸方指控他長期在台灣、釣魚台、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布「謬論」，並公然參拜靖國神社。

大陸駐日本使館發言人九日表示，石平曾擁有中國國籍，赴日並取得日本國籍後，長期大肆散布虛假有害訊息、惡意誹謗中傷中國，頑固採取極端反華仇華言行，「這種透過出賣良知來撈取私利的行為令人不齒。」

央視旗下微博帳號「玉淵譚天」十日晚間發文指出，這次對石平的反制，是以外交部令的形式宣布，並不常見。「此前，日本還沒有任何一個政客遭遇中國如此強烈的制裁」。文章並稱，長期來看，制裁的本質並不在於石平個人，而在於嚇阻和約束。