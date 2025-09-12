聽新聞
0:00 / 0:00

下周三北京香山論壇 美尚未確定出席

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
第12屆北京香山論壇將於9月17日至19日舉行。圖為去年第11屆北京香山論壇開幕。新華社資料照
第12屆北京香山論壇將於9月17日至19日舉行。圖為去年第11屆北京香山論壇開幕。新華社資料照

第十二屆北京香山論壇將於十七至十九日舉行，目前美方尚未確認有官員出席。在十一日上午的會前媒體通氣會上，主辦單位表示，本屆主題將緊扣「世界反法西斯戰爭勝利八十周年和聯合國成立八十周年」這一重要歷史節點，倡導國際社會共同守護世界反法西斯戰爭勝利成果和戰後國際秩序。

本屆北京香山論壇以「共護國際秩序，共促和平發展」為主題，據主辦單位表示，本屆論壇已有一百多個國家、地區和國際組織確認參會，已註冊會議代表、觀察員、媒體記者等約一千八百人。儘管中美防長甫於九日晚間視訊通話，但中美雙方目前均未透露美方是否參與今年香山論壇。

去年北京香山論壇，美國國防部由時任負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）率團參加，並與中方軍事高層官員舉行美中國防政策協調。

香山論壇籌委會綜合協調組組長吳建剛表示，今年論壇將設置四場全體會議，圍繞如何構建公正合理的全球安全治理體系、增進亞太地區戰略互信與安全合作、維護戰後國際秩序促進世界安全穩定、通過對話協商推進地區和平構建等議題進行討論。

此外，本屆活動還設置八場平行分組會，圍繞世界反法西斯戰爭勝利與國際秩序、大國關係走向、亞太安全協作、政治解決局部衝突、新興技術治理、戰爭形態演變對國際安全的影響、軍備控制的現狀與未來、全球安全治理與拉美地區安全等議題展開討論；設置高端對話、青年軍官學者研討會、中外名家對話等環節。

北京 美國國防

延伸閱讀

未來1周天氣晴朗 大台北等6縣市明恐飆36度高溫…山區午後留意大雨

北京香山論壇下周登場 陸稱「守護二戰後國際秩序」

俄無人機侵波蘭領空 外交部籲民主夥伴團結照護

重申台灣自我防衛決心 俞大㵢：明年國防預算逾GDP3%

相關新聞

大陸第三艘航艦福建艦出港南下！將首次穿越台海 網傳918入列服役

大陸第三艘航艦福建艦10日已離開上海江南造船廠。日本統合幕僚監部11日發布，11日下午1時左右，日本海上自衛隊在沖繩縣魚...

菲律賓強烈抗議大陸設黃岩島保護區 陸外交部回應了

大陸國務院近日批准在大陸、菲律賓與台灣皆聲索主權的南海黃岩島（我稱民主礁）上，新建「黃岩島國家級自然保護區」。對此，菲律...

非需事前審查！陸委會：公務人員赴港澳需提前通報 明年起違者懲處

時隔一年，行政院所屬公務員赴港澳相關規範再度修正，陸委會11日指出，行政院已於10日核定「注意事項」，未來我政府相關人員...

兩岸協商談判無法重啟 陸委會：雙方都有責任

賴總統日前再度拋出「對等尊嚴」就「樂意與中國交流合作」，但大陸官方昨日批評指這實際上是為兩岸對話協商製造障礙。對於現在兩...

陸委會：公務人員赴港澳應提前通報 見「形跡可疑者」也該通報

陸委會昨日宣布，行政院已於十日核定函頒「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」修正案並正式實施。我政府相關人...

首個海外訂單來了？陸產C919客機 亞洲航空傳洽購

馬來西亞廉航亞洲航空（AirAsia）傳出正積極商談購買大陸國產大飛機C919。若這筆交易達成，將是這款大陸自主研製的窄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。