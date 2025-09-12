下周三北京香山論壇 美尚未確定出席

第十二屆北京香山論壇將於十七至十九日舉行，目前美方尚未確認有官員出席。在十一日上午的會前媒體通氣會上，主辦單位表示，本屆主題將緊扣「世界反法西斯戰爭勝利八十周年和聯合國成立八十周年」這一重要歷史節點，倡導國際社會共同守護世界反法西斯戰爭勝利成果和戰後國際秩序。

本屆北京香山論壇以「共護國際秩序，共促和平發展」為主題，據主辦單位表示，本屆論壇已有一百多個國家、地區和國際組織確認參會，已註冊會議代表、觀察員、媒體記者等約一千八百人。儘管中美防長甫於九日晚間視訊通話，但中美雙方目前均未透露美方是否參與今年香山論壇。

去年北京香山論壇，美國國防部由時任負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）率團參加，並與中方軍事高層官員舉行美中國防政策協調。

香山論壇籌委會綜合協調組組長吳建剛表示，今年論壇將設置四場全體會議，圍繞如何構建公正合理的全球安全治理體系、增進亞太地區戰略互信與安全合作、維護戰後國際秩序促進世界安全穩定、通過對話協商推進地區和平構建等議題進行討論。

此外，本屆活動還設置八場平行分組會，圍繞世界反法西斯戰爭勝利與國際秩序、大國關係走向、亞太安全協作、政治解決局部衝突、新興技術治理、戰爭形態演變對國際安全的影響、軍備控制的現狀與未來、全球安全治理與拉美地區安全等議題展開討論；設置高端對話、青年軍官學者研討會、中外名家對話等環節。