新聞眼／香港走向一國一制 我方態度改變

聯合報／ 本報記者林則宏
香港「雨傘革命」後，北京當局不斷緊縮對香港的管控，香港的「高度自治」已遭侵蝕。路透
二○一七年，香港主權移交即將屆滿廿周年前夕，時任英國外交大臣強生於六月廿九日表示，香港未來的成功，取決於「中英聯合聲明」賦予香港的權利和自由。然當時的大陸外交部發言人陸慷卻回應稱，「中英聯合聲明」作為歷史文件，已不再具有任何現實意義。

當時恐怕連北京當局都沒預料到，會隨「中英聯合聲明」成為歷史的，還有香港曾經的特殊地位。最新變化是，台灣公務員今後赴港澳，不論平假日及事由都要在行前通報及登錄。

九七前，英國治下的香港長期扮演著中國對外及兩岸聯繫的窗口。即便面對九七大限，世界仍給予香港不同於大陸的待遇。美國國會一九九二年通過「美國—香港政策法」，我立法院也於一九九七年三月通過「香港澳門關係條例」，台美都給予港澳有別於中國大陸的特殊待遇。

然而在二○一四年「雨傘運動」，尤其是二○一九至二○二○年「反送中運動」後，北京當局不斷緊縮對香港的管控，甚至由中共全國人大制定「香港國安法」。

因認定香港的「高度自治」已遭侵蝕，川普二○二○年七月十四日即簽署行政命令，宣告香港不再符合「自治狀態」，撤銷給予香港的特殊待遇，香港出口商品需標示為「Made in China」，關稅也與大陸相同。

此外，美國對香港出口「軍民兩用技術」或高科技產品，均依循對中國大陸的標準，同時取消香港作為「國際金融中心」享有的美國法律與監管豁免。與此同時，台灣政策法規對待港澳與中國大陸的差異也在不斷縮減中。

當世界的香港終於成為中國的香港，逐漸走向「一國一制」，與大陸其他省份的差異愈來愈小時，彈丸之地的香港，還有多少特殊之處？

香港 國安法 反送中

