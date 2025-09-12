首個海外訂單來了？陸產C919客機 亞洲航空傳洽購

馬來西亞廉航亞洲航空（AirAsia）傳出正積極商談購買大陸國產大飛機C919。若這筆交易達成，將是這款大陸自主研製的窄體客機的首個海外訂單。

香港南華早報報導，亞洲航空母公司Capital A執行長費爾南德斯（Tony Fernandes）十日在香港舉行的第十屆「一帶一路」高峰論壇上表示，該公司正積極商談購買大陸C919客機，且是首家與中國商飛就C919購機事宜展開合作的外國航空公司。

C919是一款與空中巴士A320neo和波音737MAX類似級別的單通道客機，是大陸首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機。座級一百五十八至一百九十二座，航程四○七五至五五五五公里。

報導指出，亞洲航空對C919表現出濃厚興趣，是其戰略布局的重要一環，旨在借助東南亞七億多人口的龐大市場潛力，並充分利用不斷深化的大陸與東協經貿關係。

費爾南德斯雖未透露潛在的訂單規模、價格及其它具體細節，但他指出，「東協正變得像歐盟一樣，憑藉統一的法規、自由貿易區，人員流動更加便捷，貿易往來也更輕鬆」，這對亞航等航空公司來說是利好。

馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke）此前受訪時表示，中馬互免簽證後，隨著航空旅行的增長，以及空中巴士和波音交付的積壓，東南亞地區對中國商飛C919客機愈來愈感興趣。他透露，馬來西亞航空公司亞洲航空和一家新航空公司婆羅洲航空（Air Borneo）對中國商飛的客機表現出興趣。

在大陸國內市場，C919已常態化運營。該機型於二○二三年五月完成商業首航，截至目前，已運送超過一百五十萬名乘客。中國國際航空、東方航空和南方航空等大陸三大國有航空公司，共營運十八架C919，並已追加數百架訂單。

中國人民銀行主管的「金融時報」四月曾報導，據不完全統計，中國商飛累計已收到約一千五百架C919訂單，其中超過六百架由金融租賃公司或融資租賃公司訂購；在拓展海外市場方面，今年一月初，中國商飛營銷中心副總經理楊洋受訪時稱，公司目標到二○二六年讓C919客機在東南亞執飛。

泰國「東部經濟走廊」一名部門代理主任表示，大陸已就購買大陸飛機事宜與泰國進行接洽，雙方目前在初步談判階段。