聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會：公務人員赴港澳應提前通報 見「形跡可疑者」也該通報

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
陸委會副主委梁文傑。記者廖士鋒／攝影
陸委會副主委梁文傑。記者廖士鋒／攝影

陸委會昨日宣布，行政院已於十日核定函頒「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港澳門注意事項」修正案並正式實施。我政府相關人員赴港澳，不論平日、假日及事由，都要在行前通報及完成人事差勤系統登錄作業。如會見或聯繫特定身分人員，需主動通報所屬機關及陸委會。

陸委會十一日在記者會上宣布這項措施，並通過新聞稿指出，過去我政府人員赴港澳觀光旅遊、探親訪友、參與活動等，並無明確通報規定。鑒於近年中共對港澳的政治控制與對台統戰滲透持續加劇，我政府人員赴港澳交流的潛在風險升高，政府有責任強化風險提醒及管控，因此修正赴港澳管理規範，以維護公務機密及人員安全。

本次修正新增行政院及所屬各機關（構）人員赴港澳，不分平、假日及事由，行前都應至人事差勤系統及「國人赴陸港澳動態登錄系統」進行登錄。如非公務事由，應於出境日三日前填具「非因公務事由赴香港或澳門通報表」通報所屬機關（構）。

強調非審查 先上路罰則待訂

值得一提的是，公務員赴港澳如有會見或聯繫港澳官方人士、港澳民意代表、擔任大陸地區黨務、軍事、行政或政治性機關（構）、團體之職務或為其成員者、或任職於中共駐港澳行政、軍事、黨務等其他公務機構者、海峽兩岸關係協會駐港澳人員，應於出境日一周前填具「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門會見或聯繫特定身分人員通報表」，通報所屬機關（構），由所屬機關（構）通報陸委會；如臨時會見未及事前通報者，也應於返回台灣後一周內，主動填具通報表。

陸委會表示，對於未遵循上述注意事項，違規赴港澳者，未來行政院人事總處將配合研訂懲處原則供各機關遵循，規畫於明年七月一日正式實施。

據悉，上述規範的要求為「通報」，而非需要事前「審查」。

本報記者在十一日記者會上詢問，未來公務員赴港澳會見特定機構的人員必須填通報表，但港澳一些機構組成複雜，陸委會是否會詳列必須通報的單位跟機構？違反新規定會有怎麼的處罰？

就此陸委會副主委梁文傑表示，所謂會見或連繫特定身分人員，有兩種意涵，一是具正式官職或者公務人員，另一種是「形跡可疑的人」。

見誰要通報 「自己要警覺」

梁文傑說，香港、澳門向來是很多情報活動或國安人員活動的大本營，這些人員用什麼身分「我們沒辦法詳列出來」，可能是某公司董事長、某基金會執行長，但相信公務人員「都應該要有這樣的警覺性」，遇到「類似這樣的人」希望主動通報。至於未來懲處原則、會懲處到什麼程度，則由人事總處處理。

香港 澳門 國安 行政院 陸委會 梁文傑

延伸閱讀

非需事前審查！陸委會：公務人員赴港澳需提前通報 明年起違者懲處

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應了

洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會提「夏立言時期新聞稿」回應

台39間高中有共產黨組織？梁文傑：年輕人對共產主義有幻想很正常

相關新聞

大陸第三艘航艦福建艦出港南下！將首次穿越台海 網傳918入列服役

大陸第三艘航艦福建艦10日已離開上海江南造船廠。日本統合幕僚監部11日發布，11日下午1時左右，日本海上自衛隊在沖繩縣魚...

菲律賓強烈抗議大陸設黃岩島保護區 陸外交部回應了

大陸國務院近日批准在大陸、菲律賓與台灣皆聲索主權的南海黃岩島（我稱民主礁）上，新建「黃岩島國家級自然保護區」。對此，菲律...

非需事前審查！陸委會：公務人員赴港澳需提前通報 明年起違者懲處

時隔一年，行政院所屬公務員赴港澳相關規範再度修正，陸委會11日指出，行政院已於10日核定「注意事項」，未來我政府相關人員...

兩岸協商談判無法重啟 陸委會：雙方都有責任

賴總統日前再度拋出「對等尊嚴」就「樂意與中國交流合作」，但大陸官方昨日批評指這實際上是為兩岸對話協商製造障礙。對於現在兩...

陸委會：公務人員赴港澳應提前通報 見「形跡可疑者」也該通報

陸委會昨日宣布，行政院已於十日核定函頒「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」修正案並正式實施。我政府相關人...

首個海外訂單來了？陸產C919客機 亞洲航空傳洽購

馬來西亞廉航亞洲航空（AirAsia）傳出正積極商談購買大陸國產大飛機C919。若這筆交易達成，將是這款大陸自主研製的窄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。