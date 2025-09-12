陸委會：公務人員赴港澳應提前通報 見「形跡可疑者」也該通報

陸委會昨日宣布，行政院已於十日核定函頒「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」修正案並正式實施。我政府相關人員赴港澳，不論平日、假日及事由，都要在行前通報及完成人事差勤系統登錄作業。如會見或聯繫特定身分人員，需主動通報所屬機關及陸委會。

陸委會十一日在記者會上宣布這項措施，並通過新聞稿指出，過去我政府人員赴港澳觀光旅遊、探親訪友、參與活動等，並無明確通報規定。鑒於近年中共對港澳的政治控制與對台統戰滲透持續加劇，我政府人員赴港澳交流的潛在風險升高，政府有責任強化風險提醒及管控，因此修正赴港澳管理規範，以維護公務機密及人員安全。

本次修正新增行政院及所屬各機關（構）人員赴港澳，不分平、假日及事由，行前都應至人事差勤系統及「國人赴陸港澳動態登錄系統」進行登錄。如非公務事由，應於出境日三日前填具「非因公務事由赴香港或澳門通報表」通報所屬機關（構）。

強調非審查 先上路罰則待訂

值得一提的是，公務員赴港澳如有會見或聯繫港澳官方人士、港澳民意代表、擔任大陸地區黨務、軍事、行政或政治性機關（構）、團體之職務或為其成員者、或任職於中共駐港澳行政、軍事、黨務等其他公務機構者、海峽兩岸關係協會駐港澳人員，應於出境日一周前填具「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門會見或聯繫特定身分人員通報表」，通報所屬機關（構），由所屬機關（構）通報陸委會；如臨時會見未及事前通報者，也應於返回台灣後一周內，主動填具通報表。

陸委會表示，對於未遵循上述注意事項，違規赴港澳者，未來行政院人事總處將配合研訂懲處原則供各機關遵循，規畫於明年七月一日正式實施。

據悉，上述規範的要求為「通報」，而非需要事前「審查」。

本報記者在十一日記者會上詢問，未來公務員赴港澳會見特定機構的人員必須填通報表，但港澳一些機構組成複雜，陸委會是否會詳列必須通報的單位跟機構？違反新規定會有怎麼的處罰？

就此陸委會副主委梁文傑表示，所謂會見或連繫特定身分人員，有兩種意涵，一是具正式官職或者公務人員，另一種是「形跡可疑的人」。

見誰要通報 「自己要警覺」

梁文傑說，香港、澳門向來是很多情報活動或國安人員活動的大本營，這些人員用什麼身分「我們沒辦法詳列出來」，可能是某公司董事長、某基金會執行長，但相信公務人員「都應該要有這樣的警覺性」，遇到「類似這樣的人」希望主動通報。至於未來懲處原則、會懲處到什麼程度，則由人事總處處理。