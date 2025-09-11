大陸第三艘航艦福建艦出港南下！將首次穿越台海 網傳918入列服役

大陸第三艘航艦福建艦10日已離開上海江南造船廠。日本統合幕僚監部11日發布，11日下午1時左右，日本海上自衛隊在沖繩縣魚釣島西北方約200公里的海域西南方發現三艘中共海軍艦艇，包括中共航艦「福建號」、杭州號驅逐艦（舷號136號）和濟南號驅逐艦（艦號152號）。外界認為，福建艦繼續南走，將首次穿越台灣海峽前往三亞海軍基地正式服役，而時間或許定於9月18日。

日本統合幕僚監部表示，這是日本海上自衛隊首次發現航艦「福建號」。防衛省和日本海上自衛隊使用隸屬於日本海上自衛隊第五航空聯隊的P-3C巡邏機（那霸）進行了監視。

大公報報導，大陸軍事專家宋忠平表示，此次福建艦出港是加入現役還是繼續海試，值得關注。從官媒曝光的消息觀察，艦載機和福建艦之間已經進行相關的海試工作。某些情況下，服役前並不需要所有的艦載機都完成大量的試驗再服役，在服役之後也可以進行大量的艦載機匹配實驗。加入現役與海試並不矛盾，並不需要一定完全形成了戰鬥力、保障力再加入現役。

若福建艦選擇南下，預料將比照山東艦模式在三亞海軍基地舉行服役儀式；若北上，則可能前往青島母港。目前大陸航艦部署中，遼寧艦在大連造船廠服役，母港位於青島；山東艦則以三亞海軍基地為母港。至於交付時間，不論是「九一八事件」9月18日或大陸「十一國慶」皆呼聲極高。