台商突收移民署要求說明未領定居證 陸委會：盡快回覆

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑11日建議收到移民署通知書的台商「盡快回覆會比較好一點」。（記者廖士鋒／攝影）
我方政府近期積極查處民眾領取大陸證件，並收緊規定，納入「定居證」。最新傳出有在大陸的台商收到移民署發函通知，要求說明沒有領取大陸定居證的書面回覆，並以10天為期，否則要逕行認定，對此陸委會表示，移民署所做的調查一定是有人檢舉，否則並不會捕風捉影就發函要求說明，建議「還是盡快回覆會比較好一點」。

陸委會副主委梁文傑11日在記者會上就台商收到通知書表示，移民署所做的調查一定是有人檢舉，而且應該是提供了一些事證，否則移民署並不會捕風捉影就發函要求說明。

至於會不會造成在大陸的台灣民眾困擾？梁文傑說，自己覺得大部分的人台灣人在那邊是不會去拿他們的定居證或者是身分證，當移民署要做出調查的動作的時候，一定是有人提供的檢舉的證據，建議如果收到移民組的來函，還是盡快回覆會比較好一點。

而目前有多少人被通知上述文書？梁文傑說，有多少人被檢舉，「我沒有辦法給你一個具體的數字」，因為主要負責處理的是移民署。但是他也提醒，現在國人的警覺意識也蠻高的，所以檢舉的件數「不算少」，而且多數的檢舉「都會提供一些證據」，所以「大家也不要覺得可以隨便觸法」。

