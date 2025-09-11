賴政府「文化台獨」？梁文傑：搞文化大革命的不是我們

針對大陸國台辦發言人陳斌華10日指控賴政府把故宮文物出展到捷克是在進行「文化台獨」，陸委會副主委梁文傑表示，不管是以前的國民黨政府、還是現在的民進黨政府，從來沒有什麼「去中國化」的問題。

梁文傑強調，台灣的中華文化底蘊其實很深厚。「搞文化大革命的不是我們，是中共。他以前講說什麼要破四舊，思想、文化、風俗、習慣，要破壞中華文化的是中共，不是我們」。

梁文傑還說，兩岸的差異是，在台灣去廟宇，大家是去拜廟、是信仰；在大陸，廟是觀光景點，是由文旅局在賣票、收錢。

他舉例稱，湄洲媽祖祖廟文革時幾乎全毀，之後是台灣的信徒捐了很多錢才蓋回來的。「所以對岸一直講我們台灣在『搞去中國化』，這個其實是一個謊言」。

梁文傑表示，對於大陸這類的無端的指控他感到很無奈。「故宮到捷克去展覽，大陸的故宮也曾經到法國、其他國家展覽，這個都是一樣的，文化交流而已」。