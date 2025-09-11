兩岸協商談判無法重啟 陸委會：雙方都有責任

賴總統日前再度拋出「對等尊嚴」就「樂意與中國交流合作」，但大陸官方昨日批評指這實際上是為兩岸對話協商製造障礙。對於現在兩岸談判協商停滯，陸委會11日坦言雙方都有責任，但強調「不接受任何一方把任何的原則強加給對方」，也喊話能夠解決攸關兩岸人民福祉跟權益的問題。

賴總統日前接受自由時報專訪時表示，希望兩岸談判應該要秉持對等尊嚴，不能設定接受一個中國原則作為談判前提，大陸國台辦發言人陳斌華10日回應指出，只要民進黨當局回到一個中國原則和「九二共識」共同政治基礎上，兩岸協商談判即可恢復，否則「都是空談，都是騙人的花招」。陳斌華並批賴「對等尊嚴」就「樂意與中國交流合作」說法，實際上是為兩岸對話協商製造障礙。

當前兩岸談判協商停滯，雙方各有甚麼樣的責任？就此陸委會發言人梁文傑11日下午回應指出，陸委會長期有做民調，這麼多年來大概都是穩定在73%以上的民眾都不認同中共說一定要承認九二共識、兩岸同屬一國，雙方才能夠開展對話協商，這個共識是非常高的。

他表示，「中共有他的堅持，我們也有我們的堅持，現在的問題雙方都有堅持」。如果說誰的責任，「也許雙方都有責任」，但是我們不接受任何一方把任何的原則強加給對方，「他們說我們在製造障礙，我們也可以說是他在製造障礙」。

梁文傑指出，兩岸來往還是非常多，光是去年台灣人民到大陸就有270幾萬，這樣的交流是非常多的，所以還是有很多的事務性的事情要解決，「我們還是呼籲一個不設前提的溝通對話，來解決攸關兩岸人民福祉跟權益的問題」。