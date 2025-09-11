快訊

兩岸協商談判無法重啟 陸委會：雙方都有責任

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
現在兩岸談判協商停滯，陸委會副主委梁文傑11日表示雙方都有責任，但強調「不接受任何一方把任何的原則強加給對方」。（記者廖士鋒／攝影）
賴總統日前再度拋出「對等尊嚴」就「樂意與中國交流合作」，但大陸官方昨日批評指這實際上是為兩岸對話協商製造障礙。對於現在兩岸談判協商停滯，陸委會11日坦言雙方都有責任，但強調「不接受任何一方把任何的原則強加給對方」，也喊話能夠解決攸關兩岸人民福祉跟權益的問題。

賴總統日前接受自由時報專訪時表示，希望兩岸談判應該要秉持對等尊嚴，不能設定接受一個中國原則作為談判前提，大陸國台辦發言人陳斌華10日回應指出，只要民進黨當局回到一個中國原則和「九二共識」共同政治基礎上，兩岸協商談判即可恢復，否則「都是空談，都是騙人的花招」。陳斌華並批賴「對等尊嚴」就「樂意與中國交流合作」說法，實際上是為兩岸對話協商製造障礙。

當前兩岸談判協商停滯，雙方各有甚麼樣的責任？就此陸委會發言人梁文傑11日下午回應指出，陸委會長期有做民調，這麼多年來大概都是穩定在73%以上的民眾都不認同中共說一定要承認九二共識、兩岸同屬一國，雙方才能夠開展對話協商，這個共識是非常高的。

他表示，「中共有他的堅持，我們也有我們的堅持，現在的問題雙方都有堅持」。如果說誰的責任，「也許雙方都有責任」，但是我們不接受任何一方把任何的原則強加給對方，「他們說我們在製造障礙，我們也可以說是他在製造障礙」。

梁文傑指出，兩岸來往還是非常多，光是去年台灣人民到大陸就有270幾萬，這樣的交流是非常多的，所以還是有很多的事務性的事情要解決，「我們還是呼籲一個不設前提的溝通對話，來解決攸關兩岸人民福祉跟權益的問題」。

陸委會 發言人 梁文傑

相關新聞

非需事前審查！陸委會：公務人員赴港澳需提前通報 明年起違者懲處

時隔一年，行政院所屬公務員赴港澳相關規範再度修正，陸委會11日指出，行政院已於10日核定「注意事項」，未來我政府相關人員...

菲律賓強烈抗議大陸設黃岩島保護區 陸外交部回應了

大陸國務院近日批准在大陸、菲律賓與台灣皆聲索主權的南海黃岩島（我稱民主礁）上，新建「黃岩島國家級自然保護區」。對此，菲律...

稱被北京制裁「光榮」後 日參議員石平與我駐日代表李逸洋會面

大陸外交部8日宣布制裁日本參議員石平，並指控他在台灣問題上散布「謬論」，這是大陸首度制裁日本國會議員，大陸使館跟官媒都表...

賴政府「文化台獨」？梁文傑：搞文化大革命的不是我們

針對大陸國台辦發言人陳斌華10日指控賴政府把故宮文物出展到捷克是在進行「文化台獨」，陸委會副主委梁文傑表示，不管是以前的...

中留學生來美被反覆盤查 中使館曝細節：睡凳挨餓受凍

中國官媒引述中國駐美大使館消息稱，近期有超過10名中國留學人員入境美國時遭帶進小房間粗暴盤查，甚至被無理遣返。美方執法人...

