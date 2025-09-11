非需事前審查！陸委會：公務人員赴港澳需提前通報 明年起違者懲處

時隔一年，行政院所屬公務員赴港澳相關規範再度修正，陸委會11日指出，行政院已於10日核定「注意事項」，未來我政府相關人員赴港澳，不論平日、假日及事由，都要在行前通報及完成人事差勤系統登錄作業，如會見或聯繫特定身分人員，都要主動通報所屬機關及陸委會，以完備赴港澳之風險管控機制。不過陸委會並沒有詳列需要通報的會見單位清單，而是希望公務員遇到「類似這樣的人」都主動通報。

陸委會11日在記者會上宣布這項措施，並通過新聞稿指出，過去我政府人員赴港澳觀光旅遊、探親訪友、參與活動等，並無明確通報規定，鑒於近年中共對港澳的政治控制與對台統戰滲透持續加劇，我政府人員赴港澳交流的潛在風險升高，政府有責任強化風險提醒及管控，因此修正赴港澳管理規範，以維護公務機密及人員安全。

本次「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」，修正新增行政院及所屬各機關（構）人員赴港澳，不分平、假日及事由，行前都應至人事差勤系統及「國人赴陸港澳動態登錄系統」進行登錄。如非公務事由，應於出境日三日前填具「非因公務事由赴香港或澳門通報表」通報所屬機關（構）。

值得一提的是，赴港澳如有會見或聯繫港澳官方人士、港澳民意代表、擔任大陸地區黨務、軍事、行政或政治性機關（構）、團體之職務或為其成員者、或任職於中共駐港澳行政、軍事、黨務等其他公務機構者、海峽兩岸關係協會駐港澳人員，應於出境日一周前填具「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門會見或聯繫特定身分人員通報表」，通報所屬機關（構），由所屬機關（構）通報陸委會；如臨時會見未及事前通報者，也應於返回台灣後一週內，主動填具通報表。

陸委會表示，另對於未遵循上述注意事項，違規赴港澳者，未來行政院人事總處將配合研訂懲處原則供各機關遵循，規劃於明年7月1日正式實施。

據悉，上述規範的要求為「通報」，而非需要事前「審查」。

本報記者11日在記者會上詢問，未來公務員赴港澳會見特定機構的人員，必須要填通報表，但因為有一些港澳機構組成非常的複雜，陸委會是否會詳列出這些必須要通報的單位跟機構？違反新規定會有怎麼樣的處罰？

就此陸委會副主委梁文傑回應指，所謂關於會見或連繫特定身分人員，有兩種意涵，一種是具有正式官職或者公務人員，另一種是「形跡可疑的人」。他說，香港、澳門向來是很多情報活動或者國安人員活動的大本營，這些人員用什麼身分「我們沒辦法詳列出來」，可能是某公司董事長、某基金會執行長，但相信公務人員「都應該要有這樣的警覺性」，遇到「類似這樣的人」我們都希望主動通報，至於未來懲處原則、會懲處到什麼程度，則由人事總處處理，人事懲處是有標準的，根據嚴重性做判斷。

梁文傑也表示，政府會把從現在到明年7月1日之前當做一個宣導期，也就是說現在就要遵守這個規定，但是如果現在不遵守或是對規定不熟悉，「暫時不會做懲罰的動作」。等到明年7月1日開始，「如果還是有人不按照規定就要開始做懲處」。

公開資料顯示，這是一年來政府第二度修改「注意事項」，去年8月底的修改，已新增規範赴港澳方式含「過境或轉乘」，且攜往港澳之手機、筆電等及其內之社群媒體，亦建議勿存放相關資料、同時要留意可能遭港澳政府指控違法之言論；因公務事由赴港澳，除具機密性質或緊急臨時之情形外，應於出境一週前將赴港澳行程、活動內容、成員名單等通報陸委會。