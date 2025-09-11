菲律賓強烈抗議大陸設黃岩島保護區 陸外交部回應了

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
菲律賓外交部11日表示，將對大陸批准設立所謂「黃岩島國家級自然保護區」提出正式外交抗議，大陸外交部則回應稱，黃岩島是中國的固有領土，中方不接受菲方的無理指責和所謂的抗議。圖為黃岩島。（路透）
菲律賓外交部11日表示，將對大陸批准設立所謂「黃岩島國家級自然保護區」提出正式外交抗議，大陸外交部則回應稱，黃岩島是中國的固有領土，中方不接受菲方的無理指責和所謂的抗議。圖為黃岩島。（路透）

大陸國務院近日批准在大陸、菲律賓與台灣皆聲索主權的南海黃岩島（我稱民主礁）上，新建「黃岩島國家級自然保護區」。對此，菲律賓外交部11日表示將對這項「不正當且違法的行為」提出正式外交抗議，大陸外交部則回應稱，黃岩島是中國的固有領土，中方不接受菲方的無理指責和所謂的抗議。

菲律賓外交部11日發布新聞稿，強烈抗議大陸批准設立所謂「黃岩島國家級自然保護區」。菲律賓外交部稱， Bajo de Masinloc（即黃岩島）是菲律賓長期以來不可分割的一部分，菲律賓對其擁有主權和管轄權。菲律賓同樣擁有在其領土和相關海域設立環境保護區的專屬權力。

菲律賓外交部表示，菲方將對中方這項不正當且違法的行為，提出正式外交抗議，因為這明顯侵犯了菲律賓依據國際法所享有的權利和利益。敦促中方尊重菲律賓對Bajo de Masinloc的主權和管轄權，停止執行並立即撤回國務院的相關決定，並遵守國際法義務。

面對菲方抗議，大陸外交部發言人林劍11日在例行記者會上聲稱，「黃岩島是中國的固有領土，建立黃岩島國家級自然保護區是中方主權範圍內的事，符合中國國內法和國際法，也充分體現中方作為負責任大國，積極保護生態環境，推動實現可持續發展的使命擔當」。

林劍表示，菲律賓的領土範圍早已有一系列國際條約確定，「黃岩島從來不在其中，中方不接受菲方的無理指責和所謂的抗議，敦促菲方切實停止有關侵權挑釁和肆意炒作，避免給海上局勢增添複雜因素」。

至於我方對陸方設立黃岩島保護區的態度，陸委會副主委梁文傑11日在例行記者會上表示，這屬於外交部權責，外交部今（11）日應該會發表聲明。

黃岩島是重要傳統漁場和天然避風港，具有戰略地位和生態價值。

大陸國務院9日針對大陸自然資源部報請新建黃岩島國家級自然保護區的請示，給予批覆，並於10日對外公布公文。批覆稱，建立國家級自然保護區，是維護黃岩島自然生態系多樣性、穩定性、持續性的重要保障。

根據大陸國家林草局公布，黃岩島國家級自然保護區位於海南省三沙市，面積3523.67公頃，其中核心區面積1242.55公頃，實驗區面積2281.12公頃，主要保護對象為珊瑚礁生態系統。

中菲近年在黃岩島海域多次爆發船隻衝突，今年8月大陸海警船與解放軍艦還曾在該海域驅離菲國海岸防衛隊船隻時，不慎相撞。

